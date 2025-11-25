Golpe de efecto del Betis con Pellegrini en vísperas del derbi con un acercamiento decisivo para su renovación

El Betis se aseguró comunicar la renovación de Isco Alarcón antes del derbi contra el Sevilla con un espectacular anuncio en la grada de La Cartuja en el choque contra el Girona aprovechando su reaparición y ahora desde el club se ha filtrado como golpe de efecto que se ha avanzado en las conversaciones para Pellegrini con su renovación.

Así, en las últimas horas ha trascendido tanto por parte de la entidad como el entorno del técnico que en la reunión prevista para el parón internacional se han acercado posturas para alcanzar a un acuerdo definitivo para terminar con la incertidumbre del futuro del míster, que acaba contrato en junio.

El club y Pellegrini, muy optimistas tras las últimas conversaciones

En este sentido, los bandos se muestran muy optimistas y, por primera vez, admiten por vía interna que hay muchas opciones de llegar a un total entendimiento para cerrar el asunto con un desenlace feliz después de que haya habido dudas sobre la continuidad del míster. No en vano, no se descarta que en los próximos días estos avances se concreten en el acuerdo definitivo con la firma del 'Ingeniero'.

No obstante, cabe aclarar que todavía no hay nada firmado y que, probablemente, habrá otro encuentro muy próximo entre el Betis y el técnico para rematar la negociación ya encarrilada con la rúbrica.

El Betis y el técnico han sentado las bases del acuerdo

En los últimos días, se han acelerado los contactos y sentado las bases de las condiciones económicas y deportivas y de la duración de su contrato, lo que, según se había especulado, se erigía en uno de los posibles obstáculos.

De ese modo, todo apunta a que renovará por una temporada más para iniciar la hoja de ruta pretendida por el club de ir alargando su vinculación año a año, lo que supone un cambio con la estrategia llevada a cabo hasta ahora. Una fórmula que habría aceptado un Pellegrini que en la rueda de prensa previa al duelo contra el Girona preocupó al beticismo al introducir en la ecuación de su futuro a la selección chilena. "Estoy igual de comprometido con el Betis como por la posibilidad de dirigir a la selección de Chile".

No obstante, también confirmó que se encontraba en conversaciones con los directivos verdiblancos, lo que ha derivado en un acelerón trascendental para finalizar con un culebrón que mantiene en vilo a la afición. Por esto mismo y para terminar con las distracciones, el chileno insistió en que este tema debería solucionarse cuanto ante para bien o para mal. Y será para bien.