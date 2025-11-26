La convocatoria del Betis ante el Utrecht confirma una baja más por lesión en esta semana de Europa League y El Gran Derbi

El Real Betis se ha ejercitado en la mañana de este miércoles, en la tercera y última sesión en la Ciudad Deportiva Luis del Sol antes de recibir en la noche de este jueves en el Estadio de La Cartuja la visita del FC Utrecht neerlandés, en la quinta jornada de la Fase Liga de la UEFA Europa League y a sólo cuatro días para El Gran Derbi ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El técnico verdiblanco, Manuel Pellegrini, se ha quedado para ambos encuentros sin el concurso de Héctor Bellerín y todo apunta a que también sin el de Giovani Lo Celso y Cédric Bakambu; quienes se han unido en la enfermería al portero Pau López, quien ya realiza trabajo de campo pero tiene más que difícil llegar a tiempo para la cita en Nervión.

Bellerín, Lo Celso y Bakambu se caen por lesión; Pau López sigue fuera

Además, desde el polémico duelo del domingo ante el Girona FC lleva entre algodones Natan de Souza, que después de varios días ejercitándose al margen y ha vuelto a trabajar con el grupo en la sesión matinal de hoy, donde la novedad ha sido esa ausencia de Bakambu. Por su parte, Bellerín ya se ausentó el martes por una lesión en el sóleo de su pierna derecha y Lo Celso fue sometido a pruebas médicas en la misma zona que el lateral catalán. Por su parte, el central brasileño sí se ha recuperado a tiempo y ha podido entrar en una citación con las cuatro ausencias por motivos físicos ya reseñadas.

Los canteranos Ángel Ortiz y Manu González, altas en la lista

En el capítulo de altas, la más reseñable es el regreso a una citación del canterano Ángel Ortiz, recurrente descarte por decisión técnica cada vez que Pellegrini cuenta con efectivos de sobra para conformar una lista. De hecho, el carrilero extremeño no juega ni un minuto desde el 30 de octubre, en el duelo de la primera ronda de Copa del Rey ante el modesto Atlético Palma del Río cordobés. En la Europa League no tiene minutos desde el 2 de octubre ante el PFC Ludogorets y, en LaLiga EA Sports, la última vez que se vistió de corto fue el 28 de septiembre (hace ya dos meses) contra CA Osasuna. La otra novedad es el portero del filial Manu González, citado para suplir la baja de Pau López.

La lista de convocados del Real Betis contra el FC Utrecht, en la UEFA Europa League

Así las cosas, la lista al completo con los 23 futbolistas convocados por Manuel Pellegrini para el partido entre Real Betis y FC Utrecht está compuesta por los porteros Álvaro Valles, Adrián San Miguel y Manu González; los defensas Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Diego Llorente, Marc Bartra, Natan de Souza, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez y Junior Firpo; los centrocampistas Sofyan Amrabat, Sergi Altimira, Marc Roca, Pablo Fornals e Isco Alarcón; y los atacantes Antony Matheus dos Santos, 'Chimy' Ávila, Ez Abde, Rodrigo Riquelme, Pablo García, Cédric Bakambu y 'Cucho' Hernández.