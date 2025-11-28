Pellegrini, mucho más pesimista, no espera a ninguno el domingo: "Imposible..."

El chileno descarta a Isco para el derbi, da casi por perdido a Amrabat y cuenta en la lista de ausencias a Pau López, Bellerín, Lo Celso y Antony: "Tenemos un plantel que siempre dio la cara"

"Mañana lo contestarán mejor los médicos, pero Isco es imposible que esté para el domingo. Lo de Amrabat lo veo también casi imposible". La primera frase en sala de prensa de Manuel Pellegrini tras el Real Betis 2-1 FC Utrecht fue demoledora. A diferencia de la esperanza sembrada por Antony Matheus dos Santos y otros compañeros en zona mixta, el entrenador chileno no espera ni al paulista, sancionado y a la espera de una cautelar del TAD, ni a ninguno de los lesionados, especialmente por quedar poco más de dos días para la magna cita cainita. Además, el 'Ingeniero' desvelaba que el costasoleño "está jodido, porque ha tenido muy mala fortuna este año, no sólo hoy, pero es mentalmente muy fuerte", mientras que no cargaba las culpas sobre el de Huizen: "Estará igual, también por haber lastimado a un compañero, pero fue una casualidad".

En este sentido, el veterano preparador de Santiago confesaba que "nunca había visto nada igual", aunque se mostró resignado: "La verdad es que es increíble que a los dos minutos de partido se dé esa situación en que dos jugadores no se ven y se dan un golpe. Fue una primera mitad muy accidentada. Desgraciadamente, nos pasó a nosotros. El fútbol es así. El Sevilla FC también sufrió lesiones importantes en su último partido, nosotros este jueves... Pero los dos equipos tienen planteles para suplir esas bajas el domingo. Uno tiene que saber asimilarlo sin ningún problema. Son todos jugadores importantes, pero no podemos refugiarnos en eso. Tenemos un plantel, que tendrá que dar la cara en el partido siguiente. Tocaba ganar para acercanos a la clasificación en la UEL y, ahora, toca el derbi. Van a dar la cara seguro, como han hecho otras veces".

Antony

"No podría dar una opinión, porque no sé cuál será el fallo ni cómo va esa solicitud. Tenemos que considerar a los que están. En este momento, no tenemos a Antony para poder jugar, pero, si luego se reabre la posibilidad, lo consideraremos".

Mejor no tener esperanzas con ninguno

"Veremos mañana cómo se recuperan los jugadores y quiénes son los mejores para empezar ante el Sevilla. Sabemos que no tendremos a Pau Lopez, Héctor Bellerín, Giovani Lo Celso, Isco Alarcón, Sofyan Amrabat ni Antony Matheus dos Santos. Los demás, veremos cómo están y los que salen".

Chile

"Ni he conversado con el presidente de la AFNP ni ha venido ninguna delegación acá. Estoy muy comprometido con el Betis ahora mismo, aunque siempre he dicho que me gustaría terminar mi carrera dirigiendo a mi selección en un Mundial o una Copa América. Pero en este momento mi situación no es importante, sino el partido de hoy y el del domingo".

Opciones mermadas

"No tenemos ni más ni menos posibilidades. Hay que hacer un partido correcto. Nunca me he quejado de los que no están, pero sí exigiré a los que están".

Resumen del partido ante el Utrecht

"Ellos perdonaron al final, pero nosotros tuvimos 4-5 para sentenciar. En el primer tiempo llegaron una vez, la que salvó Álvaro Valles. Hicimos un partido correcto y, en términos generales, me voy muy satisfecho con el partido del equipo, sobre todo por superar todo lo emocional del principio".