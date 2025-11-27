Apelación ya ha dictado sentencia con Antony: la última 'bala' para que juegue El Gran Derbi

El segundo peldaño de la justicia deportiva desestima el recurso de los verdiblancos, que ya han acudido al TAD, pidiendo la cautelar mientras tanto

El Comité de Apelación de la RFEF ha desestimado el recurso presentado por el Real Betis contra la tarjeta roja mostrada el pasado domingo a Antony Matheus dos Santos ante el Girona FC, tras impactar su intento de chilena contra la cara de Joel Roca. De esta forma, tras la respuesta negativa en primera instancia del Comité de Disciplina, nueva denominación del Comité de Competición a las alegaciones al acta de Galech Apezteguía, este jueves se ha conocido que el segundo peldaño de la justicia deportiva tampoco anula el partido de sanción impuesto al extremo paulista, por lo que toca encomendarse al TAD.

Según informan desde La Cartuja, la entidad heliopolitana ha formulado ya el correspondiente escrito de reclamación ante el Tribunal Administrativo del Deporte, cuya última resolución data del 30 de octubre de 2025, aunque los viernes suele pronunciarse sobre las solicitudes de suspensión cautelar que presentan los afectados hasta que se resuelven los casos en cuestión. Aunque los documentos publicados no incluyen los datos de las entidades y los futbolistas en concreto, sí se sabe que, tanto el 24 de octubre como el 7 de noviembre, el órgano colegiado estatal adscrito al Consejo Superior de Deportes denegó ambos aplazamientos.

Los plazos que maneja el Real Betis con la sanción a Antony: sólo quedaría la justicia ordinaria

En principio, desde el Real Betis esperan tener una confirmación por escrito del TAD este mismo 28-N, a menos de dos días de medirse con el Sevilla FC en el primer El Gran Derbi de la temporada 25/26, sobre las posibilidades reales de que Antony Matheus dos Santos participe en dicho duelo cainita. Sería, como ya se ha dicho, con una suspensión cautelar que, de ser desestimada nuevamente, podría otorgar la justicia ordinaria. Así operó el propio club verdiblanco con Sergio Canales en su momento, así como el Sevilla FC con su ex atacante Dodi Lukébakio, a quien le cayó un encuentro de suspensión tras la roja que vio ante el CA Osasuna en la jornada 33ª de la pasada campaña, pero siguió jugando sin problemas hasta la penúltima entrega del campeonato, perdiéndose la final sólo por lesión, así como las primeras de este ejercicio. De hecho, ha sido este mes cuando los tribunales convencionales fallaron en su contra, por lo que deberá cumplir ese castigo en el próximo duelo oficial (copero, para más señas) del Benfica, si bien está lesionado de cierta gravedad y estará unos cuantos más en el dique seco. A falta de confirmación, en La Cartuja tienen casi decidido quedarse en el TAD, decida lo que decida, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo.