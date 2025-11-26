Manuel Pellegrini frena el optimismo con su renovación en el Betis: "No ha hablado con nadie"

Tras filtrarse un acercamiento de posturas y el optimismo de ambas partes de cara a un próximo acuerdo, Pellegrini ha afirmado que no ha hablado "con las personas que llevan este asunto" y que ahora está centrado en Europa

Manuel Pellegrini, acompañado por Sofyan Amrabat, ofreció al mediodía de hoy la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Utrecht y, como no podía ser de otra forma, se le preguntó sobre las informaciones surgidas ayer acerca de los avances con su renovación tras los nuevos contactos en el parón.De este modo, el entrenador verdiblanco frenó la euforia sobre su ampliación al asegurar que no tiene noticias al respecto y que ya llegará el momento oportuno para hacerlo, insistiendo en que ahora está centrado en imponerse el Utrecht.

Pellegrini asegura que no ha hablado con los que llevan la renovación en el Betis

Estamos solamente centrados en conseguir los tres puntos y ya veremos cuando llegue el momento oportuno", afirmó el 'Ingeniero' a pesar de que en las últimas horas se había filtrado por vía interna un acercamiento de posturas y que las dos partes son muy optimistas al respecto, hasta el punto de que el acuerdo estaría encarrilado.

Sin embargo, Pellegrini, preguntado de nuevo, insistió en su respuesta."No he hablado con la gente que está al cargo de ese tema, estamos centrados en el partido”, apuntó el entrenador chileno, que no se ablandó ni cuando Amrabat señaló que el Betis debe renovarlo, afirmando que la posible continuidad del marroquí en el Benito Villamarín "no tiene relación" con su renovación en el Betis.

Pellegrini, sobre el deseo del vestuario de que siga en el banquillo

Además, preguntado si suma en favor de su ampliación que en el vestuario coincidan en la necesidad de que permanezca en La Palmera, indicó que la mejor manera de alimentar esa posibilidad es ganando partidos. "Estoy contento con que el plantel esté conforme con mi trabajo, pero la mejor manera de dar la opinión es ganando partidos para destacar el trabajo que se realiza día a día”. En este sentido, apuntó que no será sencillo imponerse al Utrecht, su objetivo número uno a día de hoy. "Espero un rival difícil, si juegan Europa League es por algo. Vendrán con la intención de mejorar lo que están haciendo”, apuntó el míster, que aparca el derbi: “Vamos a intentar sacar el mejor equipo que pueda para ganar este partido, no vamos a pensar en el domingo”.Entre las opciones para ser titular en Europa se encuentra Ángel Órtiz, que, hasta ahora, ha disfrutado de pocas oportunidades: "Veo a Ángel Ortiz muy bien, como un jugador joven que está progresando en el camino correcto y estoy seguro de que lo va a hacer bien".