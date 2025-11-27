Slovan Bratislava - Rayo Vallecano: resultado, resumen y goles

Podréis seguir la mejor previa del duelo y el minuto a minuto en ESTADIO Deportivo.

El Rayo llega como segundo de grupo con 7 puntos, invicto y con buenas sensaciones europeas después de vencer al Lech Poznan y firmar un empate sólido en Suecia ante el Häcken.

Iñigo Pérez afronta el duelo con bajas importantes: Pedro Díaz, Mumin, Diego Méndez, Randy Nteka y Nobel Mendy no estarán por lesión.

El Slovan no conoce el triunfo en esta fase de grupos y ha encajado 7 goles en tres partidos , una racha que añade presión a un equipo obligado a reaccionar ante su afición.

Iñigo Pérez podría repetir su apuesta por un bloque intenso y vertical, pero con posibles rotaciones para gestionar las cargas en un calendario que no da tregua. Ojo a Isi Palazón, Álvaro García y De Frutos , protagonistas en la remontada ante el Lech Poznan y referencias ofensivas en un partido que puede abrir la puerta a la clasificación.

El Rayo Vallecano ya está en el Tehelné Pole , donde a las 18:45 se medirá a un Slovan Bratislava necesitado y sin margen de error tras encadenar tres derrotas en la Conference League.

La afición franjirroja vuelve a responder: más de 2000 seguidores han viajado a Bratislava, mostrando una vez más el empuje que está recibiendo el equipo en Europa.

Todo preparado en Bratislava para un duelo clave en el grupo. El Rayo, invicto y con siete puntos, busca consolidar su candidatura europea ante un rival al límite.

Espectacular volea del futbolista rayista que iba a la escuadra y el arquero manda a córner. Buena puesta en escena del Rayo

Cabezazo de De Frutos que interviene el portero y a la jugada siguiente Alemao también estuvo cerca de convertir. Aprieta el cuadro de Íñigo

¡El tanto queda anulado! Había fuera de juego de Weiss en la jugada previa al centro que acabó con el tanto de Sporar

Gran acción del atacante rayista, que desde la frontal del área colocó el balón pegada al palo. El portero se quedó haciendo la estatua.

Caída muy fea de Baillu. Está siendo atentido en la banda después de caer con todo el peso del cuerpo sobre su cuello y espalda.

Gol del Slovan que le da la vuelta al marcador en menos de tres minutos. Marca Yirajang

Centro sensacional desde la banda derecha que el delantero rayista no logra aprovechar. Era el empate

Sufre el Rayo , que está 'noqueado' desde el primer tanto de los locales. No sale de su área

Se viene arriba ahora el equipo de Iñigo cuando quedan apenas 20 minutos para el final. El equipo rayista no se quiere ir de vacío

Intenta embotellar el Rayo al Slovan . Situaciones por fuera y disparos desde los flancos es el arma que busca el Rayo en este tramo final

La tuvo el Rayo en la última jugada para conseguir el empate y Lejeune se topó contra el poste. Duro palo para el cuadro de Íñigo.

El Rayo Vallecano encara este jueves un compromiso que puede marcar su rumbo en la Conference League. El conjunto madrileño, que está mostrando una identidad más sólida en la competición continental que en LaLiga EA Sports, visita el siempre exigente estadio Tehelné Pole, donde le espera un Slovan Bratislava herido y obligado a reaccionar si no quiere quedar prácticamente descartado.

El encuentro se disputará este jueves 27 de noviembre a las 18:45 (hora peninsular), en un escenario que promete un ambiente intenso y con el conjunto eslovaco jugando bajo una presión máxima. Tres derrotas consecutivas han dejado al Slovan al borde del abismo, mientras que el Rayo llega con la ambición de dar un golpe de autoridad y mantener el pulso al Samsunspor, líder del grupo.

El Rayo, sólido en Europa pese a las bajas

En el plano competitivo, el equipo de Iñigo Pérez ha encontrado una versión reconocible en el ámbito europeo. Los franjirrojos han sumado siete puntos tras vencer al Shkendija, empatar en el campo del Häcken y remontar con carácter al Lech Poznan en Vallecas. Una trayectoria que impulsa su candidatura a la clasificación.

Sin embargo, el técnico rayista no podrá contar con jugadores importantes como Pedro Díaz, Mumin, Diego Méndez, Randy Nteka o Nobel Mendy, todos ellos lesionados. A pesar de ello, el bloque mantiene una estructura competitiva y una intensidad que no se ha resentido ni siquiera en el reciente empate frente al Real Oviedo, donde faltó precisión ofensiva, pero no compromiso.

Un Slovan al límite y obligado a reaccionar

El Slovan Bratislava, por su parte, afronta el duelo como una auténtica final. Su último tropiezo internacional, un duro 1-3 ante el KuPS, ha encendido todas las alarmas. El tanto de Nino Marcelli fue insuficiente para un equipo que en Europa no encuentra el ritmo, aunque en la liga eslovaca marcha en segunda posición y encadena tres jornadas sin perder.

El Tehelné Pole, con capacidad para más de 22.000 aficionados, presentará un ambiente exigente. El choque ha sido catalogado de alto riesgo y se han impuesto restricciones de acceso para la afición visitante, cuyas entradas se agotaron hace días, reflejo del incondicional apoyo que acompaña al Rayo en cada desplazamiento europeo.

Un partido que puede marcar la clasificación

Para el Slovan es una cuestión de supervivencia; para el Rayo, una ocasión extraordinaria para acercarse al objetivo. Una victoria franjirroja podría dejar muy encarrilado el pase, mientras que un tropiezo reabriría la pelea en un grupo que, sobre el papel, parecía menos complejo.

Iñigo Pérez podría introducir rotaciones, como viene siendo habitual en la competición europea, ya que el calendario aprieta y la plantilla debe mantenerse fresca. Aun así, el equipo viaja con la moral reforzada después de su remontada ante el Lech y con la intención de seguir invicto lejos de Vallecas.

La afición rayista volverá a ser un factor determinante. Su aliento en un estadio hostil será clave para un club que sigue persiguiendo con ilusión un sueño llamado Europa.