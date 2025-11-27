Alineaciones Slovan Bratislava - Rayo Vallecano: Alineación posible de Slovan Bratislava y Rayo Vallecano en el partido de la UEFA Conference League

Los de Iñigo Pérez visitan el Tehelné Pole en un duelo decisivo para afianzar su camino europeo

El Rayo Vallecano afronta una cita marcada en rojo en su calendario europeo. El conjunto franjirrojo, sólido en la Conference League pero algo más irregular en LaLiga, visita este jueves el Tehelné Pole para medirse a un Slovan Bratislava necesitado y obligado a reaccionar. Los eslovacos con tres derrotas, reciben al Rayo con la presión máxima y con su margen de error prácticamente agotado.

El choque, programado para las 18:45 horas de hoy, se presenta como una oportunidad ideal para que el Rayo dé un paso firme hacia la clasificación.

El Rayo llega fuerte en Europa pero con bajas sensibles

A nivel competitivo, el Rayo ha encontrado un equilibrio notable en Conference League. Ganó al Shkendija, empató en su visita al Häcken y superó con oficio al Lech Poznan, sumando siete puntos que lo colocan en la parte alta del grupo. El reciente empate ante el Oviedo dejó la sensación de un equipo con menos acierto arriba, pero sin pérdida de intensidad ni de identidad.

Iñigo Pérez no podrá contar con Pedro Díaz, Mumin, Diego Méndez, Randy Nteka ni Nobel Mendy, todos lesionados.

Slovan Bratislava, sin puntos y con urgencias

El Slovan llega con la obligación de ganar. Su derrota por 1-3 ante el KuPS dejó al conjunto de Vladimir Weiss en una situación límite, sin margen para resbalones y sostenido únicamente por el gol de Nino Marcelli. Pese a su discreto papel europeo, el equipo marcha segundo en la liga eslovaca y encadena tres partidos sin perder en su liga, un aviso de que no venderán barato el partido.

El Tehelné Pole, con capacidad para más de 22.000 espectadores, espera con ambiente duro. El duelo ha sido declarado de alto riesgo y no se permitirá el acceso con vestimenta visitante fuera del sector asignado. Las entradas del Rayo se agotaron hace días, una prueba del respaldo incondicional que acompaña al equipo en cada desplazamiento.

Un partido clave para el Rayo y para el devenir del grupo

Para el Slovan es casi una final; para el Rayo, una oportunidad de oro. Una victoria podría dejar encarrilada la clasificación, mientras que un tropiezo reabriría una liguilla más apretada de lo que parecía en un inicio. La ambición del vestuario es clara: seguir invictos y reforzar el papel como equipo fiable lejos de Vallecas.

La afición franjirroja, entregada desde el primer día, volverá a ser un factor diferencial en territorio hostil. El sueño europeo sigue intacto y el duelo de Bratislava puede marcar el camino.

Alineaciones probables de Slovan Bratislava y Rayo Vallecano

Slovan Bratislava: Takac; Wimmer, Kashia, Bajric, Blackman; Marcelli, Ibrahim, Ignatenko, Barseghyan; Mak y Sporar

Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Lejeune, Vertrouwd, Pacha Espino; Óscar Valentín, Pathé Ciss; Álvaro García, Pedro Díaz, Isi; Alemão.