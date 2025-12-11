Así queda la Conference League tras el triunfo de Estrasburgo y Rayo Vallecano

Un jueves más, la tercera competición de clubes a nivel europeo disfrutó de 18 encuentros en los que se marcaron un total de 42 goles

La Conference League no tiene nada que envidiarle a sus hermanos mayores, la Europa League y la todo poderosa Champions League. Como es habitual, cada jueves se disputaron los 18 encuentros de la fase liga en la Conference League en la que sus 36 equipos siguen peleando por conseguir un puesto en octavos o en el peor de los casos, en dieciseisavos de final. Este jueves se disputó la jornada 5 e hizo honor a eso de 'no hay quinto malo'.

El Samunspor, que partía como líder al comienzo de esta jornada 5, pinchó ante el AEK. Los griegos vencieron por 1-2 y de paso, dejaron a los turcos en la quinta plaza, justo por detrás del conjunto heleno. Este pinchazo del Samunspor fue aprovechado por sus rivales que ya en la jornada anterior recortaron distancias. El Samunspor empató ante el Breidablik y dejó el liderato en manos de sus rivales en caso de derrota este jueves.

El Estrasburgo de Panichelli se sube al liderato de la Conference League

El Estrasburgo de Panichelli, ex de Deportivo Alavés y Mirandés sumó su tercer triunfo consecutivo en la Conference League ante el Aberdeen con un ajustado 0-1. Tampoco se quedaron atrás Shakhtar y Rakow que vencieron respectivamente sus duelos ante Hamrun y Zrinjski por 0-2 y 1-0 respectivamente.

Así, el Estrasburgo se queda con 13 en el liderato de la Conference League a falta de una jornada y está seguido por Shakhtar (12) y Rakow (11). El AEK es cuarto con 10 seguidos con los mismos puntos por Samunspor, Sparta de Praga, Rayo Vallecano y Mainz. Los alemanes desperdiciaron una gran oportunidad de ponerse líderes de la Conference League ante el Lech Poznan.

El Rayo Vallecano se quita los complejos ante el Jagiellonia

El Rayo, con goles de Sergio Camello en la primera parte y del uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino en la segunda, ganó este jueves al Jagiellonia polaco (1-2) y, a falta de una jornada, refrendó sus opciones de acabar la fase de grupos entre los ocho primeros para acceder de forma directa a los octavos de final de la Conference League. Tras la dolorosa e inesperada derrota de la última jornada frente al Slovan de Bratislava, el Rayo llegó a esta cita con poco margen de error en busca del acceso directo a octavos y prevenido acerca de otro rival desconocido para el gran público pero que está completando una gran competición continental.

Resultados actualizados de la Conference League

Clasificación actualizada de la Conference League