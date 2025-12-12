Yeremy Pino firma una 'masterclass' y Uche se estrena con gol en la goleada del Crystal Palace

Yeremy Pino y Christantus Uche lideraron la exhibición del Crystal Palace en Dublín con un despliegue de calidad, gol y autoridad

El Crystal Palace firmó una actuación memorable en su visita al Tallaght Stadium de Dublín, donde superó con claridad por 0-3 al Shelbourne en un duelo correspondiente a la Conference League. El conjunto dirigido por Oliver Glasner mostró una versión sólida, dinámica y con alto nivel técnico, liderado por un brillante Yeremy Pino, quien, pese a disputar solo 45 minutos, fue uno de los grandes protagonistas de la noche.

El encuentro comenzó con los visitantes adaptándose rápidamente al ambiente irlandés. Aunque en los primeros compases Marc Guéhi desperdició una ocasión tras un largo saque de banda, el Palace no tardó en abrir la lata. Una acción veloz por la banda terminó con una asistencia medida de Eddie Nketiah y la definición de Christantus Uche, quien aprovechó su primera titularidad para estrenarse como goleador a los 11 minutos.

A partir de ahí, el conjunto inglés se adueñó por completo del partido. Adam Wharton probó desde media distancia en un par de ocasiones mientras que el Shelbourne apenas podía responder con intentos aislados. La sensación de superioridad era evidente.

Pino, Uche y Nketiah: una sociedad letal

La sociedad ofensiva formada por Uche, Nketiah y un inspirado Yeremy Pino resultó decisiva. En el minuto 25, un pase filtrado del mediapunta español dejó a Uche en posición de peligro. Tras un rebote en el poste, Nketiah cazó el balón para firmar el 0-2 y encaminar el triunfo.

Pero la verdadera joya llegó en el 37’, cuando Yeremy Pino convirtió el 0-3 tras recorrer con clase varios metros y definir con un potente disparo ajustado al palo. El exjugador del Villarreal ofreció una auténtica demostración de calidad: conducción, regate, pase y liderazgo en cada acción. Una actuación magistral del canario, que volvió loco a todo el sector visitante.

Segunda parte sin sobresaltos y debut prometedor

Tras el descanso, Glasner decidió rotar y dio entrada a varios jóvenes, incluyendo al prometedor Benji Casey, de apenas 17 años. Aunque el Palace mantuvo el control del juego y dispuso de oportunidades claras para ampliar la ventaja, especialmente con intentos de Esse y del propio Uche, el marcador ya no se movió.

El Shelbourne, sin opciones reales de clasificación, intentó buscar el tanto del honor, pero la defensa inglesa y el portero Speel lo evitaron. El Palace cerró el partido con autoridad, encadenando su tercera victoria consecutiva en todas las competiciones y manteniéndose en la lucha por los puestos de privilegio en la fase continental.

El triunfo dejó varias conclusiones evidentes: la creciente importancia de Yeremy Pino, la consolidación de Uche como alternativa ofensiva y el gran momento colectivo del Crystal Palace, que se mantiene con opciones firmes de acceder al top-8 de la Conference League. Una noche redonda para los de Glasner, que siguen demostrando que su proyecto está en plena evolución.