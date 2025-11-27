Slovan Bratislava 2-1 Rayo Vallecano: Los errores defensivos condenan al Rayo en la Conference League

El Rayo Vallecano cayó 2-1 ante el Slovan Bratislava, encajando su primera derrota en la Conference League tras desperdiciar una ventaja inicial

El Rayo Vallecano perdió por 2-1 frente al SK Slovan Bratislava en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Conference League, encajando su primer traspié del torneo tras desperdiciar una ventaja inicial. Fran Pérez adelantó a los madrileños, pero un doble golpe en apenas tres minutos por parte de Kashia y Yirajang dio la vuelta al marcador, dejando al Rayo sin premio en Eslovaquia.

Un inicio prometedor y un gol que daba esperanza

Los de Iñigo Pérez comenzaron dominando el partido, generando varias ocasiones claras en los primeros 15 minutos, con Gumbau, De Frutos y Alemao buscando el gol. La recompensa llegó con un potente disparo de Fran Pérez, que tras tocar en un defensor, superó al portero Takac y puso al Rayo en ventaja. Por momentos, los vallecanos parecían dueños del juego y del liderato momentáneo del grupo.

El Slovan ajusta cuentas tras el descanso

El conjunto eslovaco empezó a crecer a medida que avanzaba la primera mitad, con Blackman y Weiss generando peligro entre líneas. Un gol de Sporar fue anulado por fuera de juego, pero la reacción del Slovan llegaría nada más reanudarse la segunda parte. En apenas tres minutos fatídicos, el equipo local igualó primero con un remate de Kashia tras un córner y luego completó la remontada con un tanto de Yirajang tras un error de Lejeune, quien cedió demasiado flojo a Batalla, facilitando la jugada del gol.

Intentos infructuosos del Rayo

Iñigo Pérez trató de reactivar a su equipo con los ingresos de Álvaro García, Unai López y Óscar Valentín, pero el Rayo nunca encontró continuidad en su juego. Alemao y Fran Pérez tuvieron opciones de empatar, pero no acertaron. Incluso un cabezazo de Lejeune a portería vacía se estrelló en el palo. Por su parte, la defensa rayista mostró momentos de seguridad, pero los errores puntuales condenaron al equipo.

Espíritu franjirrojo pese a la derrota

El desplazamiento a Bratislava estuvo marcado por un ambiente franjirrojo, con cerca de 2.000 aficionados que no dejaron de animar pese al frío y al resultado adverso. El equipo mantuvo actitud, buscando ocasiones y presionando hasta el final, demostrando que el ADN del Rayo sigue vivo: sufrimiento, lucha y entrega en Europa.

Consecuencias para la clasificación

Con este resultado, el Rayo se mantiene en un grupo competitivo con 7 puntos, mientras que el Slovan logra su primer triunfo en la Conference League 2025/26, sumando tres puntos y todavía aspirando a avanzar a los dieciseisavos de final. Los vallecanos deberán reagruparse de cara a los próximos compromisos para no perder terreno en la lucha por la clasificación.

Ficha técnica

Slovan Bratislava (2): Takac; Wimmer, Bajric, Kashia; Blackman; Pokorny, Ignatenko, Marcelli (Savvidis, 91'), Weiss (Ibrahim, 83'); Mak (Tolic, 78'), Sporar (Yirajang, 46')

Rayo Vallecano (1): Batalla; Pacha Espino, Vertrouwd (Camello, 83'), Lejeune, Balliu (Ratiu, 32'); Pathé Ciss (Óscar Valentín, 57'), Gumbau (Unai López, 46'), Isi Palazón (Álvaro García, 57'); Fran Pérez, De Frutos, Alemao

Goles: 0-1 Fran Pérez (24'), 1-1 Kashia (49'), 2-1 Yirajang (52')

Árbitro: Lawrence Visser (Bélgica)

Incidencias: 4ª jornada Fase de Grupos de la Conference League, Estadio Tehelné Pole, Bratislava (Eslovaquia)