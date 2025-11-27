Así fue la cuarta jornada de la Conference League con el pinchazo de la Fiorentina y el triunfo del Estrasburgo

Se disputaron los 18 partidos de la jornada en los que se marcaron un total de 39 goles. El liderato ahora recae en manos del Samunspor de Turquía, igualado a 10 puntos con el Estrasburgo de Panichelli

La jornada cuatro de la Conference League deparó 18 encuentros en los que se marcaron un total de 39 goles, es decir, más de dos por partido. Al Samsunspor le tocaba defender el liderato y para ello visitaba al Breidablik. El resultado final fue de empate a dos. El Breibablik de Islandia plantó cara a un rival que llegó a mandar 1-2 en el marcador con un doblete de Marios.

Fue Kristofer Kristinsson, casi al final, quien estableció la igualada para dejar al combinado turco con diez puntos de doce puntos posibles. De este modo, el conjunto turco perdió su condición de haberlo ganado todo hasta el momento. Esta condición también la mantenían el Celje y el Mainz alemán, pero ambos conjuntos terminaron perdiendo sus partidos ante Sigma Olomouc y Univ Craiova respectivamente.

La Fiorentina pincha y el Estrasburgo aprieta por el liderato

Otro de los equipos que pelea por conseguir el liderato en la Conference League es el Estrasburgo de uno de los viejos conocidos de LaLiga Hypermotion, Panichelli, ex de Mirandés y Deportivo Alavés. Los franceses vencieron por 2-1 al Crystal Palace. Una de las sorpresas de esta cuarta jornada la protagonizó la Fiorentina.

El cuadro de la Serie A cayó ante el AEK Atenas por 0-1, sumando así su segunda derrota consecutiva tras la cosechada en la jornada tres ante el Mainz. Los italianos no pueden jugar con fuego ya que ahora mismo ocupan la posición numero 17 de la fase liga. Mijat Gacinovic, con un remate dentro del área en la primera parte, selló la victoria del conjunto griego, que alcanzó la décima posición al borde de la clasificación directa para los octavos de final. En cuanto al Rayo Vallecano, representante español en la tercera competición a nivel continental, perdió por 2-1 ante el Slovan Bratislava. Se adelantaron los de Íñigo Pérez pero una vuelta de vestuarios algo dormidos y un fallo en defensa les privó de alcanzar el liderato este jueves.

Resultados de la cuarta jornada de la Conference League

Clasificación de la Conference League actualizada