Betis - Utrecht: horario y dónde ver hoy en TV el partido de la Europa League

El Betis recibe esta noche en La Cartuja al Utrecht con la intención de sumar una tercera victoria que le acerque a la clasificación directa

A tres días del derbi, el Betis afronta esta noche en La Cartuja su compromiso contra el Utrecht, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Europa League y que podrás seguir en el pormenorizado directo de ESTADIO Deportivo.

El Betis enfila este encuentro con la obligación de aparcar los pensamientos en el duelo cainita para centrarse en a importancia de sumar los tres puntos contra los neerlandeses, pues le acercarían mucho a la clasificación directa para los octavos de final.

Un triunfo acercaría al Betis a la clasificación directa

No en vano, los de Pellegrini ocupan el noveno puesto actualmente con ocho puntos y se meten directamente, sin necesidad de una eliminatoria intermedia, los ocho primeros, por lo que imponerse a los neerlandeses sería un paso de gigante.

Hasta el momento, los verdiblancos suman dos victorias y dos empates y en casa ha sumado cuatro de los seis puntos posibles. No en vano, arrancó con empate contra el Nottingham Forest (2-2) y en la última jornada superó sin demasiados problemas al Olympique de Lyon por 2-0.

El Utrecht, por su parte, ocupa el puesto 32º en la tabla europea con un solo punto en su casillero, el sumado en la anterior jornada contra el Oporto, y necesita sumar para no quedar descolgado.

Betis - Utrecht: ¿A qué hora empieza el partido en La Cartuja?

El encuentro que mide este tarde al Betis con el Utrecht, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Europa League, se disputará en el Estadio de La Cartuja este jueves 27 de noviembre de 2025, a partir de las 21:00 horas. Una vez finalice, los béticos tendrán tres días para preparar el derbi.

Betis - Utrecht: ¿Dónde verlo por televisión?

El partido que se jugará en el feudo heliopolitano se podrá ver por televisión en plataformas de pago, más concretamente en Movistar Liga de Campeones (diales 60 en Movistar y 115 en Orange),con la opción como siempre de seguirlo en los diferentes dispositivos a través de sus aplicaciones.

Betis - Utrecht: ¿Cómo seguir online este duelo?

Además de verlo por televisión, el Betis-Utrecht de este jueves se puede seguir online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de www.estadiodeportivo.com en un minuto a minuto con todos los detalles de lo que suceda sobre el césped verdiblanco. Una vez termine el choque, la cobertura de ESTADIO continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y las notas de los futbolistas verdiblancos.