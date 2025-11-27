Valentín Gómez acumula admiradores en LaLiga tras su gran rendimiento como comodín del Betis

El versátil zaguero argentino, de sólo 22 años, está brillando como central y al mismo tiempo es señalado como el mejor lateral zurdo de la plantilla verdiblanca a pesar de no ser su puesto natural. Su valor de mercado se dispara y su nombre aparece apuntado en agendas de clubes 'top'

No pocos son los que se hacen esta pregunta: ¿Cuánto puede costar ahora mismo el fichaje de Valentín Gómez? Evidemente, la respuesta es bastante compleja, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que el precio del polivalente defensor del Real Betis está muy por encima de los módicos 5,3 millones de euros que el club verdiblanco pagó el pasado verano a Vélez Sarsfield para hacerse por este prometedor central de sólo 22 años que no para de coleccionar admiradores. Entre ellos, en LaLiga, que no ha perdido la oportunidad de reconocer el gran rendimiento que el comodín de Manuel Pellegrini está ofreciendo tanto en su puesto natural de zaguero como de mediocentro de urgencias y, sobre todo, como lateral izquierdo.

Valentín Gómez, defensa del Betis, nominado por LaLiga a Mejor Futbolista sub 23

Tanto es así, que el ente nacional presidido por Javier Tebas ha incluido a Valentín Gómez entre los nominados para ser elegido como Mejor Futbolista Sub 23 de LaLiga EA Sports en el el presente mes de noviembre, un honor que el jugador del Real Betis comparte con otras destacadas estrellas jóvenes del campeonato español como son Iván Moleiro (22 años), extremo del Villarreal CF; Jude Bellingham (22), centrocampista del Real Madrid; Fermín López (22), mediapunta del FC Barcelona; y Álvaro Rodríguez (21), delantero centro del Elche CF. La votación se puede realizar a través de la web oficial del torneo hasta las 23:59 horas del próximo domingo día 30 de noviembre.

Valentín Gómez ha jugado en las tres jornadas que se han celebrado en Primera división a lo largo de este mes de noviembre, con el parón liguero de hace 10 días entre medias. Después de enlazar un tramo agotador entre los paréntesis ligueros de septiembre y octubre debido a las lesiones de los centrales Marc Bartra y Diego Llorente, el de San Miguel empezó como suplente el choque del día 2-N ante el RCD Mallorca (3-0); pero tuvo que salir tras el descanso para suplir al lesionado Ricardo Rodríguez y se situó en el carril del '3', al darse la casualidad de que Junior Firpo también estaba convaleciente.

Así, repitió en el costado zurdo durante los 90' de la visita al Valencia CF (1-1) y luego siguió también durante todo el choque del pasado domingo contra el Girona FC, marcando incluso el tanto del empate final (1-1). Se mantuvo en el puesto a pesar de que el suizo y el hispano-dominicano ya estaban recuperados; en una decisión de Pellegrini que refuerza la sensación de que Valentín Gómez es el mejor lateral izquierdo de la actual plantilla del Real Betis sin ser su puesto natural. El mes lo cerrará, ni más ni menos, que con su primera experiencia en El Gran Derbi y además en el estadio del Sevilla FC.

Los números de Valentín Gómez como bético en la temporada 2025/2026

Eso en cuanto a méritos en LaLiga; pero, asimismo, noviembre le ha permitido brillar también pegado a la banda en la cuarta jornada de la UEFA Europa League ante el Olympique de Lyon (también los 90') y este mismo jueves tiene opciones de salir de titular ante el FC Utrecht como central, debido a las molestias que arrastra Natan de Souza. En cifras globales, Valentín Gómez ha participado en 15 de los 18 encuentros oficiales disputados por el Real Betis entre las tres competiciones, 11 de ellos como titular, con el referido gol ante el Girona FC y con un total de 1.077 minutos disputados a pesar de que arrancó disputando sólo 22' entre las cuatro jornadas de agosto.

El valor de mercado de Valentín Gómez se dispara y ya se habla de plusvalía en el Betis

Su adaptación ha sido fulgurante, su rendimiento está causando muy buenas impresiones y su precio debe estar ya muy por encima de la tasación que hizo el portal especializado Transfermarkt el pasado 2 de junio, cuando aún no había firmado el contrato que le une al Betis hasta 2030. Pese a ello, ya le otorgaba un valor de mercado de 10 millones de euros, el doble de lo que pagaron los verdiblancos y muchísimo menos de lo que costaría hoy. Un éxito rotundo que está despertando el interés de muchos clubes europeos de primer nivel y que anuncia a corto-medio plazo una excelente oportunidad de seguir ingresando altas plusvalías por venta, factor esencial en el plan de crecimiento de la entidad.