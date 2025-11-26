Al fin disponibles las entradas para el Torrent - Betis: precios, disponibilidad, plazos, reservas y enlaces

Aparte de las 500 cedidas al club verdiblanca, apenas quedan unas 4.176 para el público en general, pese a que el aforo supera las 26.000 localidades

Con apenas una semana de margen y mucho aforo que cubrir (la capacidad oficial del Ciudad de Valencia es de 26.354 espectadores), el Torrent CF ha iniciado al fin la venta de entradas para la cita copera del próximo miércoles 3 de diciembre a las 21:00 horas (televisado en abierto por Teledeporte). Sus abonados podrán adquirir una por 15 euros (únicamente en sus oficinas, de lunes a viernes entre las 09:30 y las 13:00 horas, así como de cuatro a siete y media de la tarde), mientras que para el público general y visitante se venden por 30 euros. Al cierre de esta edición, por el enlace oficial sólo había 4.176 tickets disponibles a este último precio, todas de la Grada Central, la que da al Centro Comercial Arena, colindante con la zona reservada a los foráneos.

Autobuses gratuitos hacia la capital valenciana

Aunque hay apenas 20 kilómetros en coche desde Torrent al barrio de Orriols, donde se enclava el Estadio Ciudad de Valencia, por lo que cualquier aficionado 'taronja' podrá acompañar a su equipo en su vehículo particular con menos de media hora de viaje, la entidad anfitriona sufragará varios autobuses para que el desplazamiento no sea una excusa. Serán gratuitos, hasta agotar la disponibilidad del servicio, para todos los abonados, mientras que los que no lo sean pagarán un precio simbólico de cinco euros. De todas formas, se pone a la ventas carnets para media temporada, con entrada incluida, a 60 euros (en general) y 80 euros (en Tribuna, con asiento y cubiertos), opción sólo en las oficinas del club levantino.

Así repartirá el Betis las sólo 500 entradas a su disposición

Aunque no se descarta que la cifra acabe aumentando en caso de no vender los anfitriones todo el papel disponible (más de 26.000 localidades), el Real Betis ha anunciado que sólo dispone de 500 entradas a 30 euros para el encuentro de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Torrent CF, que se disputará finalmente en el Estadio Ciudad de Valencia de la capital del Turia pese a anunciarse inicialmente que podía jugarse en un San Gregorio aún en obras. Por ejemplo, el Levante UD, usuario principal de las instalaciones, mandó 626 tickets a los verdiblancos para su encuentro liguero de hace poco. Por ahora, la entidad de La Cartuja ha anunciado que reservará 100 de las 500 para sus peñas y que las otras 400 las sorteará entre sus socios (la mitad), asignando 200 a los más antiguos entre las solicitudes presentadas entre hoy 26-N y el viernes 28 de noviembre a las 10:00 horas.