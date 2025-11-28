Los otros 'Casos Antony' en El Gran Derbi: cuatro frustraciones en el Sevilla FC y siete en el Real Betis

La misma impotencia que sufre ahora el brasileño, tras confirmarse que se pierde el derbi por sanción con el fallo del TAD, la han sentido antes otros seis futbolistas verdiblancos y cuatro del conjunto blanquirrojo a lo largo de un cuarto de siglo de duelos cainitas

A la mañana de este viernes, 28 de noviembre, no le ha faltado ni un detallito. El Real Betis ha anunciado por fin la renovación de Manuel Pellegrini con declaraciones del técnico y del presidente, Ángel Haro; el club verdiblanco ha emitido también el parte médico con las pruebas realizadas a Isco Alarcón y Sofyan Amrabat; el técnico del Sevilla FC, Matías Almeyda, ha comparecido en una pasional rueda de prensa en la que también ha lamentado las numerosas bajas importantes para El Gran Derbi del domingo que sufren ambos equipos, que se han ejercitado en sendas sesiones matinales marcadas por las enfermerías; los béticos han recibido por fin las instrucciones para el entrenamiento a puerta abierta de este sábado en La Cartuja, más o menos a la misma hora que se llenará la práctica en el Ramón Sánchez-Pizjuán... En medio de todo este maremagnum mediático, el TAD ha confirmado que Antony dos Santos se pierde el duelo por su expulsión en el último minuto del choque ante el Girona FC.

Era lo que cabía esperar, después de ver al brasileño llorando de impotencia ante las cámaras tras el duelo europeo ante el FC Utrecht, anticipando que tampoco le concederían la supensión cautelar. Sólo unas horas antes del duelo continental de este pasado jueves supo que el segundo recurso presentado por el club había recibido una sentencia desfavorable por parte del Comité de Apelación y en la mañana del miércoles se había conocido que las alegaciones al acta habían sido desestimadas por el Comité de Disciplina en su descisión de imponer un encuentro de sanción al '7' verdiblanco con un razonamiento que se podía intuir que no sería corregido por instancias superiores. Tampoco ha encontrado amparo en la justicia ordinaria, que no le dado la 'cautelarísima'. De este modo, Antony ha pasado a engrosar la lista de las mayores frustraciones en el extenso historial de El Gran Derbi.

Antony es el undécimo jugador que se pierde El Gran Derbi por una expulsión previa

Antes que Antony, ya pasaron por el amargo trago de perderse un duelo entre Sevilla FC y Real Betis otro buen puñado de futbolistas de ambos equipos. Sólo a lo largo de las 25 temporadas transcurridas a lo largo de este siglo XXI lo han vivido en sus carnes 11: el extremo paulista es el séptimo jugador del equipo de Heliópolis que ve una roja en la víspera del duelo cainita, frente a los cuatro del conjunto de Nervión.

Por el Sevilla FC, se perdieron un derbi por ser expulsados en el partido anterior Juanmi Gelabert, que vio la roja en el minuto 87' de un duelo ante el RCD Espanyol en la 02/03 y arrancó una lista engrosada luego por Sergio Paulo Barbosa 'Duda', por Fernando Navarro y por Jules Koundé, que de momento la cierra. Según la amplia base de datos de Fran Martínez en @LaLigaEnDirecto, el Real Betis ha perdido justo antes de un duelo ante el eterno rival a Fernando Valera, a Juande Prados, a Mario Jiménez, a Dani Giménez, a Nahuel Leiva, a Jordi Amat y ahora también a Antony Matheus dos Santos.

Al menos, tanto Matías Almeyda como Manuel Pellegrini han esquivado otras amenazas de sanción que tenían en las citas del pasado fin de semana. Por el cuadro de Nervión sigue apercibido Peque Fernández, además de Tanguy Nianzou, pero el caso del francés resulta intrascendente por el momento al estar lesionado. Además, el argentino recupera a José Ángel Carmona tras cumplir ciclo de amarillas en el choque contra el Espanyol. Por su parte, el chileno sólo tiene con cuatro amarillas a Natan de Souza, que aguantó sin ser amonestado ante el Girona.

Así se reparten las las 42 tarjetas amarillas del Sevilla FC en LaLiga 25/26

El Sevilla es de largo, el equipo de LaLiga con más amarillas, con un total de 42 en 13 jornadas; 11 más sobre el segundo puesto, compartido por el Getafe CF y el Deportivo Alavés (31), y con 12 por encima del siguiente, el Rayo Vallecano (3). Eso sí, de momento, no ha visto ninguna cartulina roja.

Lucien Agoumé 5 (ya ha cumplido el primer ciclo)

(ya ha cumplido el primer ciclo) José Ángel Carmona 5 (ya ha cumplido el primer ciclo)

(ya ha cumplido el primer ciclo) 'Peque' Fernández 4 (apercibido de sanción)

(apercibido de sanción) Tanguy Nianzou 4 (apercibido de sanción)

(apercibido de sanción) Isaac Romero 3

Gabriel Suazo 3

César Azpilicueta 2

Marcao Teixeira 2

Nemanja Gudelj 2

Djibril Sow 2

Batista Mendy 2

Andrés Castrín 2

Orjan Nyland 1

Rubén Vargas 1

Odysseas Vlachodimos 1

Adnan Januzaj 1

Akor Adams 1

Joaquín Martínez 'Oso' 1

Así se reparten las 27 tarjetas amarillas del Real Betis en LaLiga 25/26

El Real Betis es el octavo equipo que más amarillas ha visto en estas primeras 13 jornadas, con 27, las mismas que Villarreal CF y CA Osasuna. La de Antony es la primera expulsión de este curso.