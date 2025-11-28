Tercera condena para Antony: ya es oficial, el '7' del Betis se pierde El Gran Derbi contra el Sevilla

El paulista albergaba esperanzas en la mañana del lunes, pero el miércoles emitió su fallo el Comité de Disciplina, el jueves Apelación también le negó el perdón y este viernes el TAD ha ratificado el partido de sanción con el que fue castigado; los juzgados tampoco ayudaron

Las lágrimas de impotencia que Antony Matheus dos Santos no pudo contener anoche ante las cámaras de televisión, tras el duelo de la UEFA Europa League disputado entre el Real Betis y el FC Utrecht, ya hacían presagiar que el extremo brasileño tenía toda la certeza acerca de que el TAD tampoco le iba a 'librar' de perderse su primer derbi en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en el duelo estelar de la jornada 14ª de LaLiga EA Sports, que se celebrará a partir de las 16:15 horas de este próximo domingo. Los expertos arbitrales ya avisaban el pasado lunes de que no le veían ningún recorrido a los recursos que preparaban los servicios jurídicos del club heliopolitano y los pesimistas augurios se han consumado ya en la mañana de este viernes, cuando se ha recibido la tercera y última sentencia desfavorable de la siempre corporativista justicia deportiva española.

El TAD avala las sentencias de los comités de Disciplina y Apelación: un partido de sanción para Antony

El '7' verdiblanco, que sí estuvo presente en la victoria por 2-1 en el Benito Villamarín en el segundo duelo cainita de la 24/25, ya había perdido casi toda esperanza de que le perdonasen el partido de sanción que le cayó por su controvertida expulsión ante el Girona FC después de recibir sendas negativas, tanto por parte del Comité de Disciplina de la RFEF en la mañana del miércoles como del Comité de Apelación en la tarde del jueves. La sentencia definitiva por parte del TAD la ha recibido mientras se ejercitaba en la mañana de este viernes en el gimnasio de la ciudad deportiva: no hay indulto ni tampoco suspensión cautelar, por lo que solamente quedaba la justicia ordinaria; con todo, la consulta bética no ha obtenido la llamada cautelarísima, como confirman a ESTADIO desde La Cartuja, así que ya es toda una certeza el hecho de que Antony se pierde El Gran Derbi.

Era del todo improbable que Apelación rectificase un fallo de Disciplina(antiguamente llamado Comité de Competición) y resulta muy poco habitual que el TAD enmiende la plana a los dos magistrados anteriores. En este sentido, en la primera respuesta a las alegaciones al acta arbitral redactada por el navarro Iosu Galech Azpeteguia ya anticipaba un argumento que difícilmente podrían rebatir otras sentencias posteriores.

Según explicó el juez del Comité de Disciplina, en las pruebas videográficas adjuntadas por el Betis sólo se aprecia como hecho indudable el contacto entre la bota de Antony y el rostro del jugador del Girona Joel Roca, pero no se puede deducir el grado de intencionalidad del brasileño y, por lo tanto, no se puede desmentir la apreciación del colegiado para describirlo como "una patada en la cabeza del rival haciendo uso de una fuerza excesiva".