El Barcelona sirve el último reto de Pellegrini como entrenador del Real Betis

El técnico chileno ha conseguido batir casi todos los registros y a casi todos los rivales que han tenido los verdiblancos, pero ganarle al Barça como local es una alegría que él no ha conocido en este lustro y que al club se le resiste desde 12 años antes de su llegada

A lo largo de sus cinco años como entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini ha sido capaz de ganar una Copa del Rey y en la UEFA Conference League ha roto la histórica barrera europea de cuartos de final llevando al equipo verdiblanco hasta su primera final continental. En LaLiga, es el técnico con más partidos y con más victorias del club heliopolitano, que ha celebrado de su mano victorias en plazas como las del Santiago Bernabéu, el Camp Nou o el Ramón Sánchez-Pizjuán, su última conquista. Además, ha derrotado como local al Real Madrid, al Atlético, al Sevilla FC... y ha sometido alguna vez a prácticamente todos los rivales excepto al FC Barcelona. El cuadro culé, que este sábado visita La Cartuja, es uno de los pocos retos pendientes para el chileno y para la institución, que ya lleva más de tres lustros sin vencer en las visitas culés al feudo bético.

El Real Betis lleva 17 años sin ganarle al FC Barcelona un partido de liga en Sevilla

El Betis, que en la tarde de este sábado (18:30 horas) recibe al Barça en la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports, no celebra un triunfo ante el cuadro azulgrana desde el 19 de enero de 2011. El equipo de Pepe Mel, que esa temporada estaba en Segunda división, se impuso por 3-1 en un casi intrascendente duelo de cuartos de final de la Copa del Rey con doblete de Jorge Molina y un tanto de Arzu frente al logrado por Lionel Messi para los culés, que habían encarrilado la eliminatoria con un 5-0 en la ida.

Para encontrar la última victoria liguera del Betis frente al Barcelona en Sevilla hay que retroceder en el tiempo hasta el 29 de marzo de 2008, cuando los verdiblancos remontaron las dianas de Bojan Krkic y Samuel Eto'o gracias a un doblete de Luis Eduardo Schmitd 'Edú' y un tanto de Juanito Gutiérrez en un remate a la salida de una acción a balón parado para un 3-2 final.

Desde aquel duelo de la jornada 30 en la temporada 2007/2008, y con la excepción del mencionado duelo copero, el FC Barcelona ha visitado el Benito Villamarín en un total de 14 ocasiones con un balance de 10 triunfos, cuatro empates y cero derrotas. La igualada más reciente es el 2-2 firmado hace justo un año, el 7 de diciembre de 2024, cuando Assane Diao igualó en el último minuto un marcador que abrió Robert Lewandowski y equilibró Giovani Lo Celso, antes de que Ferran Torres hiciese el segundo tanto visitante y de que el actual jugador del Como italiano firmase las tablas.

Pellegrini sólo suma un punto de 15 en los Betis - Barça

En la era Pellegrini, 1 punto de 15. Ese mencionado empate de la 24/25 es el único punto que ha sido capaz de sumar el Betis ante el Barça como local, rompiendo una dinámica de siete derrotas seguidas iniciada en los dos cursos de Quique Setién y en el curso intermedio con Rubi. El chileno se estrenó en estas lides con un polémico 2-3 en la 20/21 (Borja Iglesias, Víctor Ruiz; Messi, Víctor Ruiz en propia puerta y Trincao); un 1-2 en la 21/22 (Bartra; Ansu Fati y Jordi Alba); otro 1-2 en la 22/23 (Koundé, p.p.; Raphinha y Lewandowski) y el 2-4 de la 23/24 (doblete de Isco; tres de Ferran Torres y Joao Félix).

En el cómputo global de los 59 duelos ligueros en feudo verdiblanco, el Real Betis se ha impuesto en un total de 16 (27%), con triunfos locales en las cinco primeras citas; el FC Barcelona se ha llevado 28 duelos (48%), a pesar de que tardó 10 visitas en poder celebrar la primera victoria; y en los 15 restantes acabó con un empate (25%). El primer enfrentamiento oficial de ambos equipos fue un partido de la Copa del Rey de 1927 resuelto por la mínima con gol de Antonio Carrasco.