Pellegrini: "No hay equipo A ni equipo B, pero ganar un derbi sin los que faltaban aumenta el mérito"

El 'Ingeniero' se vanagloriaba de que "no hay mejor manera de celebrar un nuevo contrato que venciéndoles en su campo", resultado que dedica a una hinchada que vio ganar a su equipo en el Pizjuán "después de mucho tiempo"

"Hacía tiempo que no se ganaba aquí de visita. Teniendo un nuevo contrato, no hay mejor manera de celebrarlo que venciéndoles en su campo", aseveraba tras el encuentro Manuel Pellegrini, que discrepaba con quienes analizaban El Gran Derbi hablando de una reacción en la reanudación: "Lo más importante lo hicimos durante el primer tiempo. Intentamos presionar, darle intensidad para no dejarlos jugar. Hacen mucha marca personal, mucha ruptura. Tuvimos mucha intensidad en la presión y quizás estuvimos algo acelerados. En el segundo mantuvimos la intensidad y fue para mí muy completo en cuanto a eso y la personalidad; al final, mantuvimos la tranquilidad para poder terminar bien las jugadas".

Primer triunfo propio en Nervión

"Lo que menos me preocupa es la parte personal. No soy yo el que estoy jugando, juega el Betis. Primero, ganar y, luego, aunque son tres puntos, en la parte emocional es más hacerlo ante este rival y aquí. Me alegro mucho por la hinchada y por los jugadores, que entraron desde el primer minuto buscando los tres puntos. La victoria se la merecían los aficionados, pues hacía tiempo que no se ganaba en este estadio. Son puntos muy importantes para seguir sumando, y ganar aquí sabemos que para los hinchas vale 9 o 12 puntos".

Planteamiento

"Lo más importante en este triunfo es haber tenido la personalidad para apurar al Sevilla y jugar en campo contrario. Los jugadores ya conocen nuestro plan. El equipo estuvo muy compacto defensivamente. Marcar dos goles al Sevilla no es fácil; venían de hacerle cuatro al Barcelona".

"Ganar ya es importante. Si comentábamos el partido pasado, tanto de LaLiga como de Europa League, cuando habíamos creado muchas ocasiones de gol... Son cosas que tratamos de mejorar. Creamos bastante más para haber hecho más goles, pero me quedo con el equilibrio defensivo y ofensivo del equipo, que está haciendo una magnífica temporada".

El momento de Fornals

"Ninguno de los futbolistas que no jugaron hoy es titular. Están todos fuera del equipo. No hay equipo A ni equipo B. Jugar un derbi sin los jugadores que nos faltaron aumenta más el mérito del plantel y me alegra mucho. Pablo viene haciendo una gran temporada. Da lo mismo si juega más detrás o más adelante. Lo hablo con ellos y lo aceptan, aceptan que tenemos que estar en las tres competiciones intentando llegar lo más arriba posible".

Oportunidad para Deossa

"De a poco se va adaptando. Le ha costado un poco. Se ha resentido de un tobillo que no termina de sanar al cien por cien. Se ha ido acomodando al sistema de juego. Tiene mucha potencia. En el partido de Europa League mejoró mucho. Hoy ha estado más que correcto".

Un reto pendiente en el Betis

"Poder ganar el miércoles en la Copa del Rey, que sería fundamental".

Triunfo con suspense

"El derbi es el derbi. Normalmente son partidos de esa naturaleza, ninguno quiere cometer errores. Los dos estuvimos muy intensos, muy acelerados y creamos pocas ocasiones. Tuvimos la más clara en el primer tiempo. En el segundo bajamos un poco las revoluciones, hicimos dos goles y tuvimos más opciones. Fue un buen partido en la fase defensiva, en la parte espiritual y en general".

Pablo García

"Creo que, dentro de las características que tenemos, el que mejor podía sustituir a Antony era Pablo García. Estimo que respondió dentro de lo que esperamos. Está comenzando y tiene muy buenas cualidades. Todavía le falta para estar en la elite, pero con estos partidos se va haciendo. Tuvimos cuatro bajas muy importantes, lo dijimos antes, pero hay un plantel y nunca nos lamentamos por los que no están, sino que exigimos a los que están".

"Creo que la idea futbolística que tratamos de inculcar es independiente de los nombres. Hay que tener confianza de que, a cualquier campo que vayamos a jugar, vamos a intentar ganar el partido. El plantel está muy comprometido e involucrado. Partido a partido, vamos intentando ver quiénes están mejor. Me gustó mucho la personalidad del equipo. Una cosa es que esté pasando un momento complicado, pero el Sevilla es un buen equipo".

Suspensión del partido

"No queríamos, porque quedaban dos o tres minutos. Era mucho peor ir para adentro. Empezaron a caer todo tipo de proyectiles dentro del terreno de juego. Tiene que haber una rivalidad deportiva; creo que no es correcto empezar a tirar objetos. El árbitro dijo que reglamentariamente no podíamos seguir. No pasó después nada y supimos mantener el resultado".

"Todos esos incidentes son lamentables. El derbi engrandece la ciudad y la rivalidad tiene que ser dentro del campo. No creo que sea la manera de manifestarse lanzar objetos al campo; hay que tener respeto a los rivales. Tuvimos que irnos hasta que la Policía se hiciera cargo de la situación. La rivalidad tiene que ser a muerte, pero sólo desde el punto de vista deportivo. Capaz que si seguíamos jugando podían haber caído más botellas y ocurrido un accidente. Lamentable que haya terminado el partido así. Eso no empaña el buen partido que hicimos".