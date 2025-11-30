Carmona hace autocrítica: "Había tiempo por delante, no tuvimos tranquilidad y pudieron liquidarnos"

El lateral nervionense se mostró crítico ante los medios tras la derrota en el derbi aunque también puso la lupa en la acción de Isaac Romero, la que no cree que debió ser tarjeta roja

José Ángel Carmona fue uno de los mejores jugadores del Sevilla en el derbi. El lateral volvía a la titularidad tras cumplir su partido de sanción y jugó en la banda izquierda ante la baja de Suazo por lesión, siendo uno de los más destacados. Así analizaba el partido tras la derrota para los micrófonos de Movistar.

"Estuvimos bien en la primera parte. Un partido igualado, donde tuvimos el dominio y sin grandes ocasiones. En la segunda parte nos hacen el gol, perdemos el orden y vamos más con corazón que con cabeza. Nos hacen luego el segundo y nada", ha explicado el defensa.

Sobre esas ansias por buscar el gol del empate que finalmente les ha costado caro, Carmona se ha mostrado autocrítico. "Teníamos que tener más tranquilidad. Íbamos 0-1 y había tiempo por delante. El equipo se descompuso, quedaron espacios y pudieron liquidarnos", ha admitido el futbolista nervionense.

En cuanto a la expulsión de Isaac Romero, Carmona no comparte la decisión de Munuera Montero. "No es expulsión. En otro partido no es roja, cien por cien seguro. Personalmente, creo que el árbitro se equivoca en esa acción, son lances del juego. Es como lo que ha pasado al final. Los derbis es algo diferente. No va a hacer daño al jugador", ha manifestado.

Lamenta que pecaran de tener "mucho corazón y poca cabeza"

También atendía el lateral nervionense a los medios oficiales del club hispalense, donde valoraba de nuevo el encuentro. "Hicimos un buen primer tiempo. Nosotros tuvimos el dominio y, ellos, alguna que otra ocasión. Estaba todo controlado. Después del primer gol perdemos el orden y vamos ya con mucho corazón y poca cabeza. Tenemos que verlo, corregir esos errores. Quedaba mucho y no podemos desmoronarnos de esa manera. Aun así, confianza plena en el equipo. Queda otra revancha. A seguir", ha analizado.

De nuevo los errores propios penalizan demasiado: "Siempre somos nosotros los que tenemos cualquier fallo, pero es de todos. Tenemos que saber llevar los partidos cuando se nos pone el marcador en contra y no perder el orden. Con el final del partido, el segundo gol y la expulsión... Ya, imposible. No hemos tenido la calma para hacer daño en los últimos minutos. Tenemos que sentarnos, hablar, mirar los errores y seguid hacia adelante".