Fornals admite "el subidón" y se alegra de que "el fútbol haya prevalecido"

El castellonense, MVP merecidamente de El Gran Derbi, entiende que pudo haberse evitado la suspensión y "un show que no ayuda" a ninguno, al tiempo que confesó que no recordaba los detalles de su golazo

"¿Qué te voy a decir? Muy bonito. Uno sueña con jugar partidos así, sólo con jugarlos; ya meter un gol y ganarlo... Imagínate la alegría mía, de mis compañeros y de estos locos que están aquí y en sus casas", apuntaba en zona mixta un Pablo Fornals que dedicaba el 0-2 en El Gran Derbi a los algo menos de 600 aficionados béticos presentes en el Ramón Sánchez-Pizjuán para presenciar un partido que se desbloqueó tras el descanso: "Es un equipo muy físico, que hace marcajes al hombre por todo el campo; a pesar de que presionábamos bien, no teníamos la pelota como nos gusta. Al final hemos conseguido robar y, en un balón parado, decidir, pero hemos tenido también transiciones peligrosas".

Una victoria aún más especial por ser contra el eterno rival. "Al final, como dije en la previa, en esta ciudad los partidos están tachados en el calendario. Son tres puntos, pero también un subidón muy grande", sentenciaba muy contento el castellonense, que insistía ante la pregunta recurrente de si está en el mejor momento de su carrera: "Espero que aún no y que sigan pasando cosas muy bonitas y muy buenas". Sobre la suspensión, una reflexión: "Entendemos que en el fútbol hay frustración, que a nadie le gusta perder y que cada uno lo expresa como quiere. Contento de que se haya acabado, de que se haya reanudado y el futbol haya prevalecido".

Ya en los medios oficiales, el '8' se vanaglorió por lo conseguido: "El gol ha sido bonito, pero me quedo con habernos sacado esa losa, muy importante por la historia reciente de los derbis. No sé si mis hijos lo vieron, pero mañana contaré la batallita. He visto la jugada repetida varias veces después, porque me acordaba de haber robado el balón a su mediocentro, pero no de los recortes y todo eso. Sea como fuere, fue muy bonito". Encima, con el nuevo estilo impuesto por Manuel Pellegrini: "Hemos hecho un fútbol atractivo de ver, saliendo con velocidad a las contras, algo que nos está caracterizando esta temporada. Han podido ser algunos goles más por las ocasiones creadas".

El deseo de Fornals para el final de 2025 y el comienzo de 2026

Incidía el mediocentro y mediapunta en la idea ya apuntada sobre la interrupción del partido auspiciada por Munuera Montero por el lanzamiento de objetos, añadiendo que "sólo intentaba que se jugaran los tres minutos y pico que quedaban, evitando ese show que no ayuda a un partido tan importante en esta ciudad". Sobre su gran momento y el colectivo, un deseo para este ocaso de 2025: "Entiendo que, después de muchos años sin ganar aquí, haya sido más emotivo. Muy feliz de haber contribuido. Intento trabajar cada día para estar así de bien. Ojalá el año acabe así de bien y que empiece 2026, si puede ser, mejor todavía".