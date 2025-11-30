Azpilicueta manda un mensaje al vestuario: "Espero que todos tengamos el fuego dentro de ir a entrenar y dar más"

El central nervionense fue claro en que el plantel debe reaccionar a esta derrota dando mucho más para seguir adelante, aunque también lamentó que perdieran "el orden" tras el gol de Fornals

Además de José Ángel Carmona, también pasaron por zona mixta otros jugadores nervionenses para analizar la dolorosa derrota en el derbi ante el Betis. Uno de ellos ha sido César Azpilicueta, un líder dentro y fuera del campo que no ha dudado en dar la cara antes los micrófonos oficiales del club nervionense.

"En cuanto a lo futbolístico, en la primera parte hemos empezado bien, hemos controlado el juego, pero no hemos sabido concretar ocasiones. No hemos tenido esa precisión que necesita un partido de este tipo en tres cuartos para crear ocasiones", ha reconocido el central, que sí ha admitido la efectividad del rival.

"Ellos han tenido una contra después de un córner, que ha salvado 'Ody'. Y, en la segunda parte, a raíz del 0-1, hemos perdido el orden, muchos pases, el control... Ellos son un equipo que deja cuatro jugadores descolocados, que sabemos que al contragolpe tienen mucho peligro, y así ha sido", ha analizado.

Cree que el parón el partido les ha 'matado'

Cuestionado sobre la decisión de Munuera Montero de para el partido durante 15 minutos ante el lanzamiento de objetos desde un sector de la grada de Gol Norte, Azpilicueta ha sido claro: "Tenía ganas de intentar dar la vuelta al partido. Teníamos un córner a favor. Al final, hay protocolos, el árbitro decide... Poco se puede hacer. Está claro que por mi rol de capitán, que me ha tocado en la segunda parte, he intentado desde mi posición ayudar para seguir adelante".

El defensa también pasó por los micrófonoes de Movistar, donde también fue crítico: "Te pueden marcar un gol, es parte del juego, pero queda muchísimo partido como para perder el orden, esa es la realidad. Cuando el equipo está ordenado y concentrado, hacemos cosas bien, pero si no es muy complicado y más con un rival así".

Ahora toca lamerse las heridas y reponerse: "Dolidos, fastidiados, sabemos lo que significa para todo el sevillismo. Es un momento de afrontarlo, esa es la realidad, hay que aguantar. Espero y deseo que todos tengamos el fuego dentro de mañana ir a entrenar y dar más porque no nos da para dar ese pasito adelante que queremos dar y más en un derbi, que duele más",

Akor Adams admite que es una derrota dolorosa

También ha pasado por los micrófonos oficiales del club nervionense Akor Adams, el delantero del Sevilla apenas ha tenido una ocasión que se fabricó ante Valles pero que no pudo finalizar. "No podemos perder de esta manera. No es solo una derrota, es un bofetón en la cara en nuestra propia casa. Durante gran parte del partido tuvimos el control, tuvimos ocasiones, pero ellos aprovecharon las suyas y no hay excusas. Tenemos que trabajar duro y seguir. Es duro para nosotros y para todos los sevillistas. Ahora tenemos la Copa entre semana y luego Valencia. Tenemos que mirar adelante. Estaremos mal hoy y mañana, pero tenemos que levantarnos".