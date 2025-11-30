Almeyda, "tristísimo" y "desesperado" antes tantos fallos letales, sobre la suspensión: "Esperar que la gente tire flores es imposible"

El preparador argentino lamenta que acciones como la de Mendy en el 0-1 "se repiten, se hablan y se entrenan, ademas de estudiar a los rivales, pero nada"

"El análisis se hace rápido: buen primer tiempo y un segundo en que una jugada desafortunada nos hace perder todo lo que estábamos construyendo. Luego, desesperación, querer empatarlo de cualquier manera... Fue el peor error que cometimos", explicaba en Movistar Plus La Liga un Matías Almeyda visiblemente enfadado y frustrado, ya que son muchas jornadas en las que fallos individuales (como el despiste de Batista Mendy que habilitó a Pablo Fornals en el 0-1) decantan los marcadores en contra de un Sevilla FC que encadena dos derrotas y se descuelga un poco más de la zona media de la clasificación de Primera división.

"Lo que más desespera son tantos errores en un torneo donde sabemos que se pagan caros. No voy a hablar nunca específicamente de un jugador, pero sí en general de los errores, que en todo este tiempo están perjudicando los resultados. El fútbol es así, pero, aunque se repite, se habla y se entrena, ademas de estudiar a los rivales, nada; en milésimas de segundo se definen las acciones en la que la toma de decisiones es mala", añadía el 'Pelado', que dijo estar "tristísimo" por el 0-2: "Me duele perder, obviamente más un derbi. Tenía ilusión, sobre todo después de un primer tiempo en que vi que el equipo iba".

A renglón seguido, llevaba un poco la contraria a su jugador y capitán César Azpilicueta, que abogaba por "sacar el fuego de dentro" en los siguientes partidos: "Creo que el que piense eso se equivoca, porque el fuego lo estamos transmitiendo desde el primer entrenamiento. Hay que seguir una línea, revertir la situación y no cometer tantos errores, algo en lo que estamos involucrados todos".

"Es la primera vez que vivo esto en la historia"

Por último, se cuestionaba al entrenador blanquirrojo acerca del triste epílogo del derbi, que puede acarrear alguna sanción para el Ramón Sánchez-Pizjuán, ya que el colegiado, Munuera Montero, tuvo que suspenderlo durante casi un cuarto de hora cuando quedaban apenas tres minutos y el alargue al hacer caso omiso desde la grada de Gol Norte de sus advertencias sobre el lanzamiento de objetos, especialmente botellas, sobre el área bética. "Le dije al colegiado que interrumpir un derbi iba a perjudicar a todos. Además, esperar que la gente tire flores es imposible. Había que terminarlo. Parar, volver a arrancar... Es la primera vez que vivo esto, la primera en la historia", zanjaba el argentino.

Ya en los medios oficiales, añadió su explicación al cambio al descanso de Marcao Teixeira, que cayó mal en una acción aérea con el 'Cucho' Hernández y se lastimó aparentemente una de sus rodillas. Así lo desvelaba Almeyda: "Presentó un poco de dolor en la zona donde estuvo lesionado un tiempito atrás. Al no estar al cien por cien, decidimos cambiar".