Casi un mes después, Kike Salas regresa del ostracismo

El Gran Derbi ha dado la oportunidad para que Kike Salas pueda volver a disputar minutos con el primer equipo del Sevilla FC, algo que no ocurría desde hace un mes en la primera eliminatoria en la Copa del Rey

El derbi sevillano es uno de los partidos más especiales del fútbol español, con el Sevilla FC y el Real Betis siendo los protagonistas de un duelo especial en todos los factores, donde lo emocional reluce por encima de todo. Son muchas las cosas que hace especial este partido, siendo una oportunidad única para los jugadores de ambos conjuntos de poder lucirse en un escenario de renombre. Mucho más cuando estos jugadores son de la casa, por lo que entiendes la idiosincrasia propia de esta ciudad, siendo esto un factor importante. Eso parece haberlo tenido en cuenta Matías Almeyda, que ha contado con uno de esos nombres para este encuentro.

Este jugador es Kike Salas, uno de los centrales criados en la Carretera de Utrera. Tras haber ascendido hace unos años al primer equipo, poco a poco ha ido ganándose la confianza de los distintos entrenadores que han ido pasando por la entidad nervionense, provocando que haya podido asentarse dentro de la zaga sevillista. Además, sus actuaciones así lo muestran, ya que no suele desentonar cuando se le da una oportunidad de poder ponerse la camiseta hispalense.

Esto parecía quedar claro para Matías Almeyda, que solía usarlo en sus esquemas defensivos. Sin embargo, la noticia es que, en este Gran Derbi, el central de Morón de la Frontera ha reaparecido del ostracismo y ha conseguido volver a disputar minutos con el Sevilla FC. Kike Salas entró en el descanso en sustitución de Marcao, siendo estos sus primeros minutos tras algo más de un mes sin poder hacerlo. De hecho, es necesario remontarse hasta el día 28 de octubre para encontrar sus últimos minutos, siendo titular en el Salto del Caballo en la ciudad de Toledo. En competición doméstica, el precedente es aún más lejano, ya que no ha vuelto a salir desde la derrota frente al Villarreal CF en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Sorprende este dato, teniendo en cuenta que su rendimiento no estaba pasando desapercibido.

Un caso extraño, de una de las promesas que el Sevilla FC aún atesora. El motivo de esa desaparición repentina es desconocido, a pesar de haber sido cuestionado Matías Almeyda. Con la investigación por una presunta participación en un asunto de apuestas aún abierta, el futuro del central criado en la Carretera de Utrera sigue manteniéndose como una incógnita. Habrá que ver el devenir de lo que acaba aconteciendo con el jugador, que al menos ha vuelto a contar con minutos en LaLiga.