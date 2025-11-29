Alineaciones Sevilla - Betis: Alineación posible de Sevilla FC y Real Betis en El Gran Derbi de la jornada 14ª de LaLiga EA Sports

El 'Ingeniero' pospone hasta este mismo domingo la publicación de la lista de convocados a la espera de que Amrabat protagonice una milagrosa recuperación; el 'Pelado' alistó ya a sus 25 elegidos

El primer El Gran Derbi de la temporada 25/26 llega incuestionablemente marcado por las bajas, más importantes que numerosas en los bandos. De esta forma, el Sevilla FC no podrá contar por lesión con Rubén Vargas, Tanguy Nianzou, Adnan Januzaj y Gabriel Suazo, aunque vuelve José Ángel Carmona de sanción. El Real Betis cruza los dedos para que Sofyan Amrabat esté en la convocatoria, retrasada hasta el mismo día del partido, tras el accidente surrealista nada más arrancar el duelo contra el Utrecht el jueves en Europa League, cuando se lastimó en un choque fortuito con Isco Alarcón, que no llega, como tampoco Pau López, Giovani Lo Celso y Héctor Bellerín.

En lo que a trayectorias se refiere, los de Matías Almeyda vienen de perder ante el RCD Espanyol, habiendo caído en cuatro de las cinco últimas jornadas, con las únicas alegrías del 1-0 al CA Osasuna y la goleada copera en el Salto del Caballo contra el CD Toledo. Décimos, a cinco puntos de Europa y tres del descenso cuando amanezca el 29-N, los nervionenses ambicionan la adquisición en casa de una velocidad de crucero que les permita navegar, al menos, en aguas calmas, aparte del impulso anímico que supondría batir a un eterno rival que defiende la quinta plaza ante los 'pericos', el Getafe CF y el Athletic Club, que aprietan por debajo, ya que los dos transatlánticos, Atlético de Madrid y Villarreal CF se antojan inalcanzables. Los de Manuel Pellegrini no han perdido en sus seis últimos duelos oficiales (cuatro victorias y dos empates).

El posible once blanquirrojo

Odysseas Vlachodimos estará bajo palos, con Juanlu Sánchez en la derecha, tanto en cuanto José Ángel Carmona ejerza a pie cambiado, sin descartar que el visueño vuelva a su sitio y que sea Kike Salas o Joaquín Martínez 'Oso' el lateral zurdo. Por dentro, junto a Marcao Teixeira, probablemente el regreso de César Azpilicueta, aunque Andrés Castrín gustó a Almeyda. Pierde fuerza la recuperación de los tres centrales, vía que daría 'chances' por dentro al aruncitano, el gallego y hasta Ramón Martínez. Contando con el 1-4-2-3-1, pugnan por dos plazas Lucien Agoumé, Batista Mendy, Nemanja Gudelj y Djibril Sow, el suizo con posibilidades de ser mediapunta, aunque no merece 'Peque' Fernández que lo sienten precisamente ahora. Chidera Ejuke y Alfon González podrían entrar, si bien tiene más papeletas Alexis Sánchez. En la punta de lanza, Isaac Romero podría mandar al banquillo a Akor Adams.

El posible once verdiblanco

La configuración del centro del campo verdiblanco está condicionada a lo que ocurra con Sofyan Amrabat, que, como advertía ESTADIO Deportivo en la víspera, era el único de la enfermería que no estaba descartado del todo. También estaba previsto que se probara Giovani Lo Celso, aunque con el rosarino no habrá riesgos, salvo sorpresa mayúscula. Si llega a tiempo, el de Huizen formará pareja en el doble pivote con Marc Roca, permitiendo que Pablo Fornals se adelante hasta la media punta. De no estar disponible, resulta improbable que Pellegrini experimente con otra 'sala de máquinas' que no sea la del catalán con el castellonense. Por delante, el 'Cucho' Hernández, único seguro de la mitad más ofensiva junto a Ez Abde en el extremo zurdo. Al diestro opositan Pablo García, Nelson Deossa y Aitor Ruibal, pero ello supondría que Ángel Ortiz fuera lateral diestro, con Valentín Gómez en el izquierdo (por delante de Ricardo Rodríguez y Junior Firpo ahora mismo), más Marc Bartra y Natan de Souza como centrales y escuderos de Álvaro Valles. Otras alternativas, tanto por fuera como por dentro en la penúltima línea, serían Rodrigo Riquelme y el 'Chimy' Ávila.

Ficha técnica

Sevilla FC: Vlachodimos; Juanlu, Azpilicueta, Marcao, Carmona; Agoumé, Mendy; Alexis, Sow, Peque; e Isaac Romero.

Real Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Amrabat o Fornals; Pablo García o Deossa, Fornals o Rodrigo Riquelme, Ez Abde; y 'Cucho' Hernández.

Árbitros: Munuera Montero (jiennense), con el gallego Iglesias Villanueva en el VAR.

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

Horario y TV: 16:15 (Movistar Plus LaLiga).