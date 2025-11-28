Los posibles onces de El Gran Derbi: más claro en Nervión, mientras Lo Celso y Amrabat se aferran a una mínima esperanza

Azpilicueta acumula otra sesión y oposita a un puesto de titular, sin demasiadas dudas en el resto; ni Isco ni el de Huizen tienen daño óseo o muscular, por lo que, aunque el 'Ingeniero' sólo espera recuperar a Bakambu, podría haber sorpresas

El accidentado encuentro de este jueves entre Real Betis y FC Utrecht, más allá de ratificar a los verdiblancos en el grupo cabecero de la liguilla de la Europa League, amplió la enfermería con dos efectivos titularísimos para Manuel Pellegrini, que se mostraba muy pesimista en sala de prensa y no esperaba recuperar, de las seis bajas en ese momento, más que el febril Cédric Bakambu para El Gran Derbi de este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Así ocurrirá con Isco Alarcón, que tiene siete puntos de sutura en su tibia derecha y debe apoyarse aún sobre unas muletas, por lo que que está descartado ante el Sevilla FC (como un Antony Matheus dos Santos por el que se han agotado las cuatro vías posibles de protesta) y el Torrent CF en la Copa del Rey; posiblemente tampoco llegue al duelo liguero del sábado 6 de diciembre ante el FC Barcelona.

Amrabat tiene mínimas opciones y Lo Celso quiere probarse

Sin embargo, aunque él mismo reconocía estar tocado, sólo está tachado de la lista oficiosamente Sofyan Amrabat, el otro protagonista de la surrealista acción en la que cayó el costasoleño y con un daño muy parecido, aunque sin herida. De cómo evolucione la inflamación que tiene en ese tobillo dependerá su ingreso por sorpresa en la lista de convocados. El internacional marroquí se probará este sábado en la sesión a puerta abierta en La Cartuja, lo mismo que un Giovani Lo Celso que acudió por segunda vez este viernes a la clínica para evaluar su pinchazo en el sóleo. Lo más probable es que ninguno fuerce, uniéndose a Isco Alarcón, Héctor Bellerín y un Pau López ya ejercitándose, aunque sin ritmo, pero, estrictamente hablando, el neerlandés de cuna y el rosarino no están descartados al 100%.

Tres dudas del 'Ingeniero', dos de ellas capitales

Si no hay contingencias de última hora (crucen los dedos todos los que sientan en verdiblanco), el once inicial del Real Betis ante su eterno rival volverá a comenzar con Álvaro Valles bajo palos. Aitor Ruibal sería el lateral derecho, con ventaja de Valentín Gómez sobre el restablecido Ricardo Rodríguez en el izquierdo. En el centro, Marc Bartra y Natan de Souza. El doble pivote será para Marc Roca y Pablo Fornals, con Ez Abde como extremo zurdo y el 'Cucho' Hernández arriba. La media punta y el extremo derecho son las dos grandes incógnitas. Podría seguir Ángel Ortiz en el flanco diestro de la zaga y actuar el de Sallent más adelantado; que Pablo García o el 'Chimy' Ávila partan desde ahí; o que se escoren el castellonense o Rodrigo Riquelme, alternativas como 'enganche' también. Si llegasen sobre la bocina Lo Celso y/o Amrabat, problema solucionado.

El 'Pelado' lo tiene casi decidido y hasta cuenta con alternativas

Descartados definitivamente por lesión Gabriel Suazo, Tanguy Nianzou, Rubén Vargas y Adnan Januzaj, tanto César Azpilicueta como Isaac Romero están disponibles y podrían desbancar del once de Matías Almeyda a Andrés Castrín y Akor Adams, respectivamente. Seguirá bajo palos Odysseas Vlachodimos, con Juanlu Sánchez en el carril derecho y José Ángel Carmona en el opuesto a pie cambiado. Nadie discute ya a Marcao Teixeira, al tiempo que tampoco sería una locura pensar en una línea de cinco, lo que conferiría esperanzas, más allá del navarro y Castrín, para Kike Salas o, en menor medida, Fábio Cardoso. En el 'trivote', Lucien Agoumé, Batista Mendy y Djibril Sow, con Nemanja Gudelj deseoso de aportar su experiencia en derbis. Por fuera, Alexis Sánchez y Alfon González entran en una ecuación donde debe tener cabida sí o sí 'Peque Fernández' y 'chances' Chidera Ejuke.