Recluta un nuevo efectivo para paliar las bajas del Sevilla en el derbi contra el Betis

El técnico nervionense Matías Almeyda aún está pendiente de la evolución de varios tocados y ya sabe que contará con un mínimo de cuatro ausencias obligadas por lesión, dos de ellas en ese puesto de extremo que el argentino ha reforzado hoy llamando al canterano Miguel Sierra

Ya sólo quedan dos días para El Gran Derbi que el Sevilla FC y el Real Betis disputarán en la sobremesa de este próximo domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán; pero se van a hacer muy largas estas 48 horas. A este ritmo, como el duelo estrella de la jornada 14 en LaLiga EA Sports tarde un poco más en celebrarse, Matías Almeyda y Manuel Pellegrini no van a tener a quien alinear.

Y es que entre las muchas diferencias que separan a ambos clubes, el nervionense y el heliopolitano tienen preocupaciones compartidas al ver caer lesionados a algunos de los mejores futbolistas de cada plantel como si de un 'efecto dominó se tratase'. Así, si el técnico chileno anda cabizbajo con Isco, Amrabat, Lo Celso, Bellerín, Pau López o el sancionado Antony; el entrenador argentino ha dirigido este viernes una sesión matinal en la que su enfermería ha vuelto a ser protagonista y en la que se ha respirado un ambiente mucho más positivo que en lo que iba de semana.

Miguel Sierra, gran novedad en un Sevilla FC con cuatro bajas para el derbi contra el Real Betis

El choque del pasado lunes ante el RCD Espanyol le salió muy caro al Sevilla FC, que perdió hasta tres jugadores por lesión. A la media hora de juego, Adnan Januzaj sufrió una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda que le tendrá parado en torno a cuatro o cinco semanas. Al poco de iniciarse el segundo acto, Rubén Vargas padeció exactamente la misma dolencia que el belga, aunque con un grado de afectación mayor que le dificultaba caminar sin ayuda y que necesitará de cerca de dos meses de recuperación. Por si fuera poco, en la mañana del martes se publicaba también un parte médico de Gabriel Suazo, que acabó el choque en Cornellà con una lesión en el sóleo que le frena para las dos o tres próximas semanas. De este modo, se unieron a Tanguy Nianzou y aumentaron a un mínimo de cuatro las bajas seguras para recibir al Real Betis.

Un mínimo de cuatro porque en esa misma sesión de trabajo del martes se ausentó el tocado Nemanja Gudelj, por una gestión de cargas para prevenir sustos mayores, y aún seguía al margen del resto de sus compañeros César Azpilicueta; pero el veterano defensor navarro, que ha encadenado tres lesiones musculares leves en un mes, se unió a la actividad colectiva en el entrenamiento matinal del miércoles, con regreso también para el contusionado Alberto Flores, mientras que el mediocentro serbio hizo lo propio el jueves.

En la mañana de esta viernes, los tres se han dejado ver en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios ejercitándose con aparente normalidad y calmando un poco las aguas en esa frenética secuencia de desdichas. Además, de todo lo que depara la siempre agitada enfermería blanquirroja, la gran novedad en la penúltima sesión preparatoria antes de recibir al Betis ha sido la presencia del extremo canterano Miguel Sierra, reclutado por Almeyda para paliar las mencionadas bajas de Vargas y Januzaj.

La plantilla del Sevilla FC trabajará por última vez en la mañana de este sábado, a partir de las 12:00 horas, en un día muy especial por ser el de la previa de El Gran Derbi ante el Real Betis. Por este motivo, los medios de la entidad anunciaron que este último entrenamiento se traslada hasta el escenario del encuentro, el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, y además habrá jornada de puertas abiertas para que la afición pueda jalear a sus futbolistas y se viva uno de esos necesarios momentos de comunión entre la grada y el equipo.