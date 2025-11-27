El derbi particular de Matías Almeyda: un Sevilla - Betis y más de 10.000 días de penitencia

Un total de 28 años, 11 meses y 8 días después, el 'Pelado' volverá a vivir El Gran Derbi desde el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque en esta ocasión como entrenador sevillista

El primer tercio de curso en LaLiga 25/26 ha dejado una sensación general que podría definir como irregular la trayectoria del Sevilla FC y de un muy elogiable rendimiento en el Real Betis, que sólo suma dos derrotas en sus 18 partidos oficiales de esta temporada y es uno de los equipos europeos que menos han perdido a lo largo de este 2025.

Sin embargo, el equipo de Matías Almeyda afronta El Gran Derbi de la sobremesa de este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán con la oportunidad de colocarse a sólo dos puntos del equipo verdiblanco en el que será su primer duelo de máxima rivalidad sevillana como entrenador. El 'Pelado', además, lo encara con ciertas ganas de revancha y de poder desquitarse de su mala experiencia que guarda del derbi desde su breve etapa como futbolista nervionense.

Almeyda vuelve a un derbi 10.570 días después de aquel Sevilla FC 0-3 Real Betis en el Sánchez-Pizjuán

Cuando los jugadores del Sevilla FC y del Real Betis salten al terreno de juego del Sánchez-Pizjuán habrán transcurrido un total de 10.570 días desde el único derbi que Matías Almeyda disputó como futbolista nervionense. En el mismo escenario que hace 28 años, 11 meses y 8 días intentará resarcirse de la contundente derrota por 0-3 que el cuadro blanquirrojo encajó a manos de su eterno rival aquel 22 de diciembre de 1996 con goles de Alexis Trujillo, de penalti; de Alfonso Pérez Muñoz, con una habilidosa maniobra; y de Tomás Olías, en un inapelable zapatazo desde fuera del área directo a la escuadra de la portería defendida por Monchi para poner la puntilla a un equipo que caminaba con paso firme hacia el descenso y que recibió fuertes pitos de su afición.

Ese día, el entonces técnico del Sevilla FC, José Antonio Camacho, alineó como titular y dio los 90 minutos a Almeyda, que formó en el centro del campo junto a Marcos Martín de la Fuente y Robert Prosinecki, con Rafa Paz y Manolo Jiménez como carrileros en un sistema 1-5-3-2 con Salva Ballesta y Bebeto como referencias más adelantadas; con Thomas Rytter, José Miguel Prieto y Luis Ramis como centrales; y con la mencionada presencia de Monchi entre los palos. En el Real Betis de Serra Ferrer formaba con Prats; Olías, Roberto Ríos, Vidakovic, Nadj, Alexis, Merino, Jarni, Finidi, Alfonso y Pier.

En el duelo de la segunda vuelta de esa 96/97, con un 3-3 en el Benito Villamarín en la jornada 38 de liga, Almeyda no pudo jugar por una lesión que le apartó del equipo heredado por Julián Rubio durante las ocho últimas citas del curso previo a su traspaso a la SS Lazio tras disputar 30 encuentros oficiales (28 de liga y dos de copa). Desde aquel 0-3 en la Navidad de 1996, el Betis sólo ha sido capaz de ganar en Nervión en tres de sus últimas 22 visitas ligueras: por 1-2 tanto en la 08/09 como en la 11/12 y por 3-5 en la 17/18; con cinco empates y 14 triunfos del Sevilla FC.

Así llegan Sevilla FC y Real Betis a El Gran Derbi de la jornada 14 en LaLiga 25/26

El Betis llegará a Nervión quinto con 21 puntos, los mismos puntos que tiene el sexto -el RCD Espanyol- y afianzado en puestos de Europa League; pero ya a siete de distancia sobre la zona Champions que cierra el Atlético de Madrid tras firmar dos empates seguidos contra Valencia CF y Girona FC (con sendos 1-1).

El Sevilla FC, por su parte, ha vuelto a caer a la undécima plaza después de la derrota del pasado lunes ante el RCD Espanyol con 16 puntos, a cinco de ese segundo balcón continental al que se asoman verdiblancos y blanquiazules. Almeyda tiene las bajas seguras de Rubén Vargas, Adnan Januzaj, Gabriel Suazo o Tanguy Nianzou; mientras que Pellegrini pierde al sancionado Antony dos Santos y a los lesionados Héctor Bellerín, Giovani Lo Celso y Pau López; con Cédric Bakambu como duda.