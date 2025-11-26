Gudelj aumenta las preocupaciones médicas en el Sevilla, pese al esfuerzo de Azpilicueta por atenuar problemas

Si el martes se conocía el doble parte médico de Rubén Vargas y Adnan Januzaj, a primera hora de este miércoles se publicaba el de Gabriel Suazo, antes de una sesión en la que Nemanja Gudelj amplió la lista de ausencias por problemas físicos

El Sevilla FC ha realizado en la mañana de este miércoles su segundo entrenamiento en la semana de El Gran Derbi, contando con la sesión vespertina del martes con trabajo de recuperación para los que más minutos jugaron el lunes ante el RCD Espanyol. Muy caro le salió a Matías Almeyda el choque que cerraba la jornada 13 en LaLiga EA Sports, pues además de la derrota por 2-1 perdió a otros tres futbolistas por lesión: Rubén Vargas, Adnan Januzaj y Gabriel Suazo son bajas confirmadas para el duelo del domingo ante el Real Betis. El lateral zurdo chileno había sido el último en caer, pues su parte médico se publicó justo antes del inicio de un entrenamiento en el que se ha conocido un enésimo sobresalto con la ausencia también de Nemanja Gudelj para equilibrar las buenas sensaciones con César Azpilicueta.

Azpilicueta y Alberto Flores vuelven al grupo, Nianzou pisa césped y Gudelj aumenta la lista de bajas

La presencia de Azpilicueta con el grupo, por primera vez desde que se volviese a lesionar en la previa del partido ante Osasuna tras resentirse en el choque ante el Atlético de Madrid de la dolencia previa que le tuvo parado dos semanas, ha sido las dos principales novedades de la sesión matinal en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, que ha arrancado a las 10:00 horas con las ausencias ya comentadas de Vargas, Januzaj, Suazo y Gudelj, quien no ha saltado al césped al quedarse realizando gestión de cargas para controlar algunas molestias y prevenir consecuencias peores.

Tampoco ha estado presente este miércoles Tanguy Nianzou, quien después de dos semanas trabajando en el interior de las instalaciones de la carretera de Utrera se ha dejado ver hoy ejercitándose en el campo anexo; eso sí, de manera individual y bajo la atenta supervisión de los recuperadores del Sevilla FC, ya que no se espera que al frágil central francés pueda reintegrarse en el grupo antes del parón liguero previsto para las Navidades.

Otra de las noticias destacadas de este entrenamiento matinal en el Sevilla FC ha sido la reincoporación del canterano Alberto Flores, quien ha causado baja con el Sevilla Atlético en las dos últimas jornadas de liga en el Grupo 2 de la Primera RFEF y no pudo viajar a Cornellà en su habitual rol de tercer portero en el primer equipo por culpa de una fuerte contusión en su pie izquierdo. El equipo ha dado la bienvenida al grupo tanto al meta como al veterano Azpilicueta con el ya clásico pasillo de collejas.