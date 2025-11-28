Jesús Navas analiza al Sevilla en ESTADIO Deportivo: "Almeyda es el entrenador idóneo para el equipo"

La leyenda sevillista visitó las nuevas instalaciones de ED y valoró el inicio del técnico argentino en el banquillo de Nervión y su papel en el vestuario pese a su retirada

Jesús Navas visitó la nueva redacción de ESTADIO Deportivo en la previa del primer Gran Derbi de la temporada 2025/26. El 'duende de Los Palacios' conoció las instalaciones, estuvo en el plató de ED participando en el programa 'Tu Bienestar' e incluso sopló las velas por su 40 cumpleaños y el 30 aniversario del medio, pero también tuvo tiempo para abordar la actualidad del Sevilla FC.

La leyenda sevillista explicó que echa mucho de menos el fútbol, ya que este deporte es "su vida", y también contó la manera en la que sigue ligado al club y al vestuario, donde todavía tiene una gran influencia.

"Diferente, una nueva etapa y bueno, viendo al Sevilla siempre, animándolos y bueno, ojalá vaya bien toda la temporada. Al final, el día a día echa de menos; al final el fútbol es mi vida, pero bueno, la cadera al final, pues, dijo hasta aquí y es lo que hay", afirmó Navas, quien añadió que está bastante presente en la dinámica del equipo. "Voy a los entrenos, estoy con ellos en los partidos y bueno, animándolos y que saquen toda la fuerza posible", confesó.

Acerca de la llegada de Matías Almeyda al banquillo del conjunto nervionense, Jesús Navas indicó que lo más importante, "sobre todo", es darle "tiempo" al proyecto. Se trata de "un entrenador que lo está haciendo bien, que es el idóneo para el equipo por la intensidad que transmite y, bueno, sobre todo, hay que tener paciencia y todavía quedan muchos partidos por delante".

JESÚS NAVAS Y EL DERBI ANTE EL BETIS

Navas es historia viva del Sevilla FC y también del Gran Derbi entre sevillistas y béticos. El eterno capitán nervionense es el futbolista que más derbis de la capital hispalense ha jugado. Desde su llegada al primer equipo en la temporada 2003/04, Jesús Navas participó al final de su carrera en 29 derbis.

Sobre la trascendencia de este partido también habló en su visita a ESTADIO Deportivo, un encuentro que se afronta con "mucha ilusión y con muchas ganas".

"Son partidos, como sabemos, especiales y el entrenador, como te digo, es idóneo por la intensidad que transmite y seguro que es un partido para estar muy enchufado y seguro que saldrá..., ojalá salga bien", apuntó.

Jesús Navas también destacó la importancia de que el derbi se juegue en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde la afición tendrá un papel clave. "Sí, la afición siempre es fundamental para nosotros y seguro que lo van a dar todo para que el equipo saque lo mejor y ojalá le den una alegría", añadió.

Por último, sobre si una victoria ante el eterno rival sería un punto de inflexión en la temporada, Navas explicó que "sí, siempre es especial este partido y para el equipo sabemos que este partido es muy importante para todos nosotros y para la afición".