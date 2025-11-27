Jesús Navas visita la nueva redacción de ESTADIO Deportivo

La leyenda del Sevilla FC acudió al programa 'Tu Bienestar' y su visita a ED sirvió para celebrar su 40 cumpleaños y el 30 aniversario del medio, estando unidos por la pasión por el deporte

Jesús Navas regresó este miércoles 26 de noviembre a ESTADIO Deportivo en el marco del primer Gran Derbi de la temporada entre Sevilla FC y Real Betis y con la recién nueva redacción de ED operativa.

El 'duende de Los Palacios', leyenda eterna del Sevilla FC, acudió a la renovada redacción de ESTADIO Deportivo, coincidiendo con su reciente 40 cumpleaños y en una fecha importante para el medio referente del deporte andaluz, como son cumplir tres décadas de rigurosa información, con la transformación de ser un medio en papel a uno completamente digital, tanto escrito como audiovisual.

El acto se produjo en el marco del programa 'Tu Bienestar', donde Navas habló sobre su situación actual, incluyendo las dolencias de cadera que, según él, condicionaron sus últimos años como futbolista, y reflexionó sobre su vínculo vital con el Sevilla FC, el fútbol y el periodismo deportivo local.

Pese al carácter nacional del medio, con redactores por toda la geografía española, ESTADIO Deportivo mantiene su redacción física en el centro de la capital hispalense, concretamente en la Avenida de San Francisco Javier, donde se instauró en el año 2000. Ahora se mantiene en la misma avenida, pero trasladándose a una redacción amplia y moderna, adaptada a los tiempos actuales, con su propio plató de radio y televisión para impulsar el contenido audiovisual que demanda la sociedad actual, sin olvidar la información escrita, seña de identidad del medio desde su creación en 1995.

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA COMPARTIDA

Para ESTADIO Deportivo, la visita de Navas representa mucho más que una entrevista; simboliza la unión de dos trayectorias históricas que han crecido de la mano. Cuando el medio publicó su primer número, Jesús Navas era aún un niño de cantera; hoy, tras 22 años de carrera, es el jugador con más partidos en la historia del Sevilla FC y una leyenda de la selección española.

Durante su paso por la redacción, ambas partes celebraron esa coincidencia, una carrera deportiva ejemplar y un medio que ha narrado sus éxitos y momentos de gloria, resaltando cómo ESTADIO Deportivo y el talento sevillista han crecido juntos.

Ahora, tras este encuentro, queda la sensación de que ambas trayectorias, la del diario y el futbolista, seguirán conectadas en la memoria colectiva del mundo del fútbol y de la sociedad sevillana.