Un cumpleaños de leyenda: 40 años de Jesús Navas que caminan junto a tres décadas de ESTADIO Deportivo

El eterno capitán del Sevilla FC visitó la renovada redacción de ESTADIO Deportivo para hablar sobre su dolencia en la cadera en el programa 'Tu Bienestar', aprovechando para celebrar su 40 cumpleaños y el 30 aniversario del medio

El calendario ha querido que dos aniversarios de enorme simbolismo se crucen en el camino del deporte sevillano. Jesús Navas González cumplió 40 años el pasado 21 de noviembre, acudiendo esta semana a la nueva redacción de ESTADIO Deportivo para participar en el programa 'Tu Bienestar', donde habló sobre su dolencia en la cadera, la cual le hizo jugar con dolor los últimos años de su fructífera carrera deportiva.

La carrera de la leyenda del Sevilla FC y del fútbol español ha ido de la mano de ESTADIO Deportivo, ya que cuando 'el duende de Los Palacios' daba sus primeros pasos en la cantera sevillista nacía el que se convertiría en el medio de comunicación deportivo de referencia en la capital hispalense y Andalucía.

En 1995, cuando ESTADIO Deportivo lanzaba su primer número, nadie imaginaba que, a unos pocos kilómetros de la capital sevillana, un niño menudo y tímido comenzaba a perfilar la electricidad y la dedicación que marcarían a una generación de sevillistas. Tres décadas después, aquel muchacho es el jugador con más partidos en la historia del Sevilla FC, campeón del mundo y de Europa con España, varias veces campeón de la Europa League y referente de profesionalidad en el fútbol mundial.

ESTADIO Deportivo ha sido cronista incansable de los capítulos más destacados de la vida de Jesús Navas. Desde las primeras irrupciones del joven extremo hasta la madurez del lateral total en el que se transformó al final de su carrera. Juntos han recorrido finales, lágrimas, celebraciones y cientos de portadas que ya forman parte de la memoria colectiva del sevillismo y del aficionado al fútbol.

Treinta años de ESTADIO Deportivo han coincidido con la etapa más dorada de la historia del Sevilla FC y de la selección española, llevando muchas de ellas la firma de Jesús Navas. Su historia resume una nueva era sevillista, que pasó de luchar por sobrevivir en Primera a asentarse entre los grandes de Europa.

Desde su debut con el primer equipo en 2003, los títulos europeos, su regreso tras la etapa en Inglaterra o su coronación en la selección, con aquel histórico centro a Iniesta en Sudáfrica, fueron contados en ESTADIO Deportivo, donde lo que sin duda se plasmó fue su evolución en un futbolista ejemplar, símbolo de longevidad y disciplina. Cada portada, cada crónica, cada entrevista ha tejido un relato compartido durante tres décadas entre Navas y ED.

En un fútbol que cambia a gran velocidad, Jesús Navas representa la eternidad de algo excepcional, lo que está al alcance de muy pocos. Y ESTADIO Deportivo, con 30 años a sus espaldas, también. Ambos son refugio para los que creen en el valor de la identidad, la constancia y la pasión por el deporte.

Mientras el eterno capitán del Sevilla sopla 40 velas, el periódico que lo ha acompañado celebra tres décadas de vida. Y este cruce de aniversarios sirve para recordar algo evidente: pocas historias han estado tan unidas como la de un futbolista eterno y un diario que ha aprendido a narrar, desde la cercanía y la emoción, su leyenda.