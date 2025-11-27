Isaac, Carmona y Juanlu, los tres damnificados por la bandera antibética, coinciden y avisan: "Ahí se verá..."

Los canteranos blanquirrojos, que pasan página tras cumplir una sanción que pidió el eterno rival, creen que el favoritismo que marca la clasificación "hay que demostrarlo en el campo"

"Como ya dije en su momento, no lo hice con ninguna intención, porque no sabía, cuando cogí la bandera, lo que era... Me salió en el momento con con mis compañeros y la verdad es que tampoco me arrepiento, porque creo que era un momento eufórico; no lo hice con ninguna mala intención, ni para dar mala imagen ni nada, sino solamente por celebrarlo, ya que no sabía de qué era la bandera. Pero tampoco me arrepiento", insistía en Cope Sevilla un Isaac Romero que rememoraba aquella sanción ante el RC Celta motivada por la reclamación del Real Betis por su exhibición de un escudo tachado de los verdiblancos tras el 1-0 en el último El Gran Derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Los tres damnificados meses después han atendido a los medios esta semana, si bien solamente José Ángel Carmona se refirió también a un episodio que motivó la ruptura de relaciones entre ambas entidades, que las recuperaron antes de la visita nervionense al Benito Villamarín. "Para mí, lo que pasa en el campo se queda en el campo. Hay personas que lo hacen diferente y, bueno, allá ellos. Sí, me dolió, pero bueno, no pudo ser otra cosa. Si piensan que me equivoqué, pues cumplí mi sanción y ya está", aseveraba el visueño en Canal Sur Radio. En lo que sí coincidieron ambos con Juanlu Sánchez, protagonista en 'Sólo el Sevilla' de los medios oficiales, es en lo relativo al favoritismo este domingo.

Confianza plena pese a la peor clasificación: "Siempre se nos han dado mejor"

El delantero lebrijano hablaba sobre quién parte con más opciones en el derbi: "Para mí no es que sean superiores... Es verdad que a lo mejor están ahora mismo un poco mejor que nosotros por lo que dice la clasificación, pero en un derbi no hay favorito nunca (como también apuntaba a ESTADIO Deportivo Luis Rubiales, ex presidente de la RFEF). Creo que, una vez que saltamos al campo, el que se deje más la piel y juegue hasta el último minuto es el que se lleva la victoria. Tampoco es que estén mejor... hay que demostrarlo el domingo en el campo, donde se verá quién es mejor". Por su parte, Carmona sentenciaba: "A mí no me molesta; a mí me motiva. Yo, si tú ves la clasificación, los números y demás, llevas toda la razón, son los favoritos, pero también pienso que, al final, los derbis a nosotros siempre se nos han dado mejor. Es un partido que hay que jugarlo, para el que tenemos nuestras armas; sabemos a lo que vamos, estamos decididos y confiamos en que podemos llevarnos los tres puntos". Lo mismo piensa el quinteño: "En los derbis no hay favoritos, y menos cuando nosotros jugamos en casa con nuestra gente. Llevamos el escudo que representa a esta ciudad, aunque ellos vayan por delante. Seguro que será una olla a presión"

Isco y Antony, los rivales más destacados

"Siempre he dicho que a mí, futbolísticamente, el que más me llama la atención sería Isco por por cómo juega, pero por lo demás tampoco me fijo mucho en ellos", apuntaba Isaac, mientras que el de El Viso del Alcor reconoce que la sanción a Antony puede ser una buena noticia para ellos: "Es un jugador determinante, pero también tienen otros muy buenos. Tienen a Isco, tienen a Abde. Son un equipo que tienen jugadores con grandes individualidades. Y, bueno, al final yo creo que es el grupo, y nosotros también tenemos nuestras armas y vamos a ir al partido con la plena confianza de que nos vamos a traer los tres puntos".

Todos "con ganas" y a disposición del míster

"Ya me estoy entrenando perfecto con el equipo, trabajando para lo que viene este fin de semana, y nada, contento por volver a estar con el grupo para ayudarlo en todo lo que pueda. Al final es decisión del míster. Yo creo que me adaptaría a todo; con un compañero al lado, sin compañero... Hago lo que me pide el cuerpo técnico, que es mi trabajo, pero yo creo que también me adaptaría muy fácil a jugar con Akor Adams", aseveraba el lebrijano, que se ve marcando: "Sueño con marcar todos los goles posibles, pero sí que es verdad que el primero en un derbi será muy especial para mí, la verdad que lo celebraré por todo lo alto".

Para José Ángel Carmona, una vez cumplida su sanción, está siendo "una semana bonita, una semana especial", sin más distracciones: "Por fin puedo estar de vuelta, que eché de menos jugar este fin de semana. La semana de derbi se vive diferente. La verdad que en mi casa tenía un cabreo que no veas, porque me daba impotencia no poder estar. Veía que llegábamos y no marcábamos gol y, al final, terminamos perdiendo ante el RCD Espanyol. Estaba frustrado. Estoy deseando que llegue ya. Quiero que pasen los días rápido". Y a lo mejor le toca hacer de Suazo a pie cambiado: "Siempre estoy preparado para jugar donde me diga el míster. Si tengo que jugar ahí, pues jugaré. Si tengo que jugar a la derecha o si tengo que estar en el banquillo esperando a que sea mi momento, lo haré".

Finalmente, Juanlu reconocía sus deseos: "Estoy con muchas ganas. Es un partido bonito, y el equipo tiene mucha ilusión por que llegue el domingo. Todos lo vivimos de forma especial, todo el mundo te habla de la importancia del partido, así que estamos dispuestos para que llegue el momento y dar la cara. Llevamos tres días preparando el derbi y creo que estamos cogiendo bien los conceptos que el míster quiere y terminando de ajustar cosas. Si llevamos a cabo el plan que estamos realizando, creo que el partido saldrá bien. Hay que estar contundentes en las áreas".