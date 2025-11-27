Gudelj, el principal protagonista de la sesión en un "nuevo" escenario

Gudelj vuelve a sumarse a la sesiones con el primer equipo hispalense, siendo la principal novedad tras perderse el entrenamiento del pasado miércoles debido a una gestión de cargas que le hizo estar en el gimnasio

El reloj de arena ya va llegando a su fin, y eso significa una cosa: que El Gran Derbi se acerca. En el Sevilla FC, desde el encuentro frente al Espanyol del pasado lunes, casi todas las miras están puestas ya en el duelo frente al eterno rival, como es el Real Betis. Casi que no es necesario explicar como se vive este partido en la ciudad, con numerosos piques y bromas que convierten a esta rivalidad en algo único. Mucho más si cabe cuando el cuadro nervionense está habido de impulsos positivos que puedan hacer soñar esta temporada. Y parece que no hay mejor escenario.

A pesar de que la ocasión es única, ya son varios las piezas que no podrán formar parte de este duelo. Por parte del conjunto sevillista, Vargas, Suazo y Januzaj son los últimos en sumarse en estas listas, con lesiones que le harán alejarse de los terrenos de juego durante algunas semanas. También está el caso de Nemanja Gudelj, que el pasado miércoles no pudo entrenarse con el grupo debido a una gestión de cargas, siendo una buena noticia el regreso de César Azpilicueta a las sesiones con el primer equipo.

Para esta sesión del jueves, la elección del sitio de entreno ya antoja algo distinto. Los pupilos de Almeyda han estado entrenando en el Estadio Jesús Navas, un escenario que no se llevaba viendo mucho estos últimos años, por lo que antoja una variante al respecto de lo que suele ser lo habitual. La buena noticia en clave enfermería ha sido el regreso de Gudelj a la sesión, tras haber realizado el pasado día una gestión de cargas que le imposibilitó estar presente en la misma. En cuanto a lesionados, nada ha cambiado, siendo Vargas, Januzaj, Suazo y Nianzou las ausencias.

La sesión comenzó con un rondo que causó risas entre los jugadores del primer equipo. Con piques entre ciertos componentes, con el buen ambiente imperante en la plantilla, continuó estos primeros ejercicios de entrenamiento. Una de las imágenes sucedió cuando uno de los balones acabó impactando en una de las cámaras de los medios de comunicación, lo que provocó risas entre los componentes tanto de la plantilla como de la prensa. En el Sevilla FC saben que, al no tener el papel de favorito, se necesita aspirar a tener otras cualidades para intentar imponerse al eterno rival. Y, para eso, el ambiente se antoja clave para ello.