Las palabras de Rubén Vargas, jugador del Sevilla, tras confirmarse su lesión: "Volveré más fuerte"

El internacional suizo se pierde seguro El Gran Derbi y podría ser baja también en lo que resta de 2025, un golpe anímico del que asegura que sabrá reponerse gracias al apoyo de sus compañeros, al calor de los aficionados y, sobre todo, a su fe religiosa

El Sevilla FC no consigue librarse de los problemas físicos y sumó dos nuevos lesionados en el partido que el pasado lunes le enfrentó al RCD Espanyol en Cornellà (Barcelona). De hecho, los dos primeros movimientos de banquillo por parte de Matías Almeyda fueron por sendas dolencias musculares. Adnan Januzaj tuvo que sustituido por Chidera Ejuke en el minuto 34 y se retiró entre lágrimas, con lo que ya se podía intuir que había notado un daño muscular considerable, como vendría a confirmar al día siguiente con un triste mensaje compartido en sus redes sociales para admitir el varapalo mental pero prometer "volver más fuerte". El mismo foro y casi con las mismas palabras ha escogido Rubén Vargas, cuyo rostro de abatimiento al recibir asistencia médica y pedir el cambio en el minuto 54' también hacía albergar malas sensaciones.

El mensaje de Rubén Vargas tras conocerse su lesión

"Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos. Su apoyo me da mucha fuerza. Como equipo seguimos mirando hacia adelante. Dios siempre estaré contigo, en los buenos y en los malos momentos. Volveré más fuerte. #ConDiosdelante". Así se ha expresado Vargas en su cuenta oficial de Instagram tras confirmarse que sufre una lesión muscular que le obligará a perderse el señalado partido del próximo domingo ante el Real Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán y varios encuentros más. El internacional suizo se aferra a su fe religiosa en estos difíciles momentos. "I have God, I'm good (yo tengo a Dios, estoy bien)" añadía luego en una 'storie'.

La mañana del lunes fue bastante tensa, con muchos movimientos de medios de comunicación acechando los alrededores de la clínica radiológica a la que habitualmente acuden los jugadores del Sevilla FC para conocer el alcance exacto de sus problemas físicos. Se mantenía el hermetismo, pero en el ambiente flotaba el pesimismo. Sin haber ninguna información concreta, antes de que trascendiesen los resultados de esas pruebas médicas, desde el club de Nervión ya deslizaban que ninguno de los dos iba a poder llegar a El Gran Derbi de la jornada 14 de LaLiga EA Sports e incluso había dedos cruzados implorando para que la avería no fuese demasiado grande.

Vargas se pierde El Gran Derbi y podría decir adiós a 2025

Ya bien entrada la noche salió el escueto parte médico. "Adnan Januzaj y Ruben Vargas, que tenían que ser sustituidos en el encuentro de ayer ante el RCD Espanyol, sufren ambos una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo, según informan los servicios médicos del Sevilla FC, quedando pendientes de evolución", se limitaba a informar el club, sin especificar el grado de afectación y, por lo tanto, sin pronosticar plazos. Según los especialistas consultados por ESTADIO Deportivo, si la dolencia es de grado uno podrían estar listos en 10 ó 15 días; pero si es de grado dos el período mínimo de convalecencia estará rondando el mes y eso les supondría perderse ya todo lo que queda hasta el parón de Navidad.

La pérdida de Vargas es especialmente relevante para Almeyda, que ha intentado cuidar el frágil físico del atacante helvético, que llegó al Sevilla FC en el mercado de enero de 2025 tras estar un tiempo parado en el FC Augsburgo por un problema de tobillo y se perdió el tramo final de la 24/25 por una dolencia muscular de la que volvió a caer al poco de iniciarse la pretemporada, obligándole a ser baja en el inicio de LaLiga 24/25. El 'Pelado' sólo le ha usado los 90' en dos de sus 13 encuentros oficiales de este curso (con tres goles y cuatro asistencias) y en más de la mitad de ellos (siete) ha sido sustituido antes del 75'.

"Rubén es un jugador que aporta mucho al equipo. Es un jugador que puede ser utilizado en varias posiciones, que interpreta muy bien el juego y que te entrega todo mientras está en el campo. De hecho, fíjense que en la gran mayoría de los partidos es tan honesto que, cuando llega al minuto 65 o 70, él ya pide el cambio porque eso quiere decir que lo dio todo. Trataremos de llevarlo de una mejor manera para poder tenerlo más tiempo dentro del terreno de juego cuando le toque jugar", advertía Almeyda a finales de septiembre, avisando de que Vargas no estaba para jugar un partido completo pese a estar siendo el mejor argumento ofensivo del Sevilla FC.