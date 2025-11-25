El Real Betis presenta su equipación para El Gran Derbi ante el Sevilla FC con Isco Alarcón como modelo

El Real Betis ha lanzado dos publicaciones en redes sociales en la mañana de este martes que sirven para ilustrar cómo se reparten las emociones en la mitad verdiblanca de la capital andaluza en esta intensa semana con doble ración: el jueves hay partido contra el FC Utrecht y el equipo "sólo tiene una cosa en la cabeza", como rezaba el post con Nelson Deossa cabeceando el balón oficial de la UEFA Europa League; pero es que el domingo se juega ni más ni menos que El Gran Derbi ante el Sevilla FC y el club ha presentado la que será su equipación en el duelo ante el eterno rival en el Ramón Sánchez-Pizjuán con Isco Alarcón como modelo de excepción: "De verde, blanco y negro".

Tres años después, el Betis volverá a jugar ante el Sevilla de verdiblanco

A priori podría parecer que no hay noticia alguna de la que informar, pues el Betis ha confirmado que lucirá en Nervión su habitual uniforme en esta 2025/2026 compuesto por una camiseta verdiblanca, un pantalón negro y medias de color verde. No obstante, la novedad radica en que lleva varios cursos sin vestir la primera equipación en el feudo del Sevilla FC. En concreto, desde el choque cainita de mayo de 2023, cuando dio continuidad a la decisión elegida también de manera alterna en 2020 y 2022 modificando puntualmente las calzonas blancas para colocarse de manera puntual unas de tonalidad negra.

Además, la pasada campaña dio mucho que hablar una supuesta falta de previsión en los modelos diseñados por Hummel, ya que el equipo de Manuel Pellegrini se vio obligado a rescatar del armario la vestimenta de color verde claro que utilizó a domicilio en la 23/24 por exigencias de LaLiga, alegando que el blanco casi completo de la espalda de la elástica de la primera equipación generaría problemas para la retransmisión televisiva. El club prefirió recuperar una prenda del año anterior antes que comparecer en el Sánchez-Pizjuán con los desarraigados tonos amarillos o verde agua de la segunda y tercera camiseta.

Los resultados en El Gran Derbi, clasificados según las equipaciones elegidas

Para los más supersticiosos cabe añadir como datos que la última victoria del Betis en el feudo del Sevilla fue de color verde oscuro, en aquel 3-5 del 6 de enero de 2018. Luego, en la 18/19 perdió por 3-2 vestido de verdiblanco aunque con pantalón verde; mientras que en la 19/20 y en la 20/21 cayó por 2-0 y por 1-0, respectivamente, luciendo con idéntico look que vestirá el domingo y que llevó en el 0-0 de la 21/22.

En la 20/21 se puso la primera equipación pero con calzón blanco en la derrota por 2-1 y en los dos últimos cursos vistió de verde claro con resultados de 1-1 en la 23/24 y de 1-0 en la 24/25. El Sevilla FC, como siempre, jugará ante su público todo de blanco y con adornos en rojos.