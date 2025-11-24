Isco se lleva un susto en el Betis - Girona que congeló a La Cartuja: "Es la ley de Murphy"

En la rueda de prensa de presentación del documental 'En Silencio', Isco Alarcón reconoció que el miedo a recaer de la lesión siempre existe y que hay que convivir con él en los entrenamientos y en los partidos.

En este sentido, el centrocampista verdiblanco reconoció que, al poco de sumarse al grupo, se asustó por un golpe que recibió durante uno de los entrenamientos del equipo. "El miedo no desaparece, no solo por la historia que hay detrás. Justo hoy es mi segundo entrenamiento y me he vuelto a llevar un golpe que me ha asustado. Se trata de convivir con ese miedo, que te afecte lo menos posible y adaptarse, como en todo", señaló el malagueño, consciente de que es habitual de que los golpes siempre tiendan a sufrirse en la zona recién recuperada.

Isco recibió un golpe en el tobillo nada más entrar al campo

De hecho, en su reaparición en los terrenos de juego en el choque contra el Girona, Isco dio el susto, pues al poco de entrar en el terreno de juego recibió una entrada por parte de Hugo Rincón una vez que le había recortado, con un movimiento similar al realizado por David Larrubia en pretemporada que le provocó la lesión que le ha mantenido apartado del césped hasta ahora.

Así, Isco cayó al suelo con evidencias de dolor en el tobillo, lo que, de inmediato, encendió la mayor de las alarmas en Estadio de La Cartuja, si bien poco después logró levantarse y seguir jugando con normalidad, hasta el punto de que asistió en el gol de Valentín Gómez y dinamizó la propuesta ofensiva verdiblanca. El colegiado amonestó con amarilla al futbolista gironí y todo quedó en un susto que mantuvo en vilo al beticismo durante unos segundos.

Isco estrenó una espinillera 'salvadora'

Para protegerse de este tipo de golpes, que son muy frecuentes a un futbolista tan regateador y difícil de arrebatarle el esférico, Isco estrenó una espinillera especial que aumenta el área de protección y minimiza el impacto de las entradas.

Un detalle al que se refirió a la conclusión del choque, cuando habló de la jugada en sí, la cual espera que no sea la última vez que suceda. "Es la ley de Murphy, parece que va todo a esa zona", indicó el futbolista costasoleño, que habló sobre la exclusividad y las ventajas de la nueva espinillera, diseñada exclusivamente para él: "Me han hecho una espinillera especial que parece que funciona. Es más larga, cubre más y funciona".