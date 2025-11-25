El Sevilla confirma las lesiones de Rubén Vargas y Januzaj: parte médico y consecuencias

Una vez realizadas las pruebas médicas, el club nervionense ha comunicado que los dos extremos padecen la misma lesión muscular y quedan descartados para el derbi

Realmente nadie esperaba buenas noticias con respecto a Rubén Vargas y Adnan Januzaj después de que tuvieran que ser sustituidos en el partido contra el Espanyol con visibles molestias y menos después del mensaje publicado por el belga, pero quedaba una mínima esperanza de que el suizo no sufriera nada importante y pudiera apurar parea el derbi del domingo.

Sin embargo, después de someterse a las pertinentes pruebas durante el día de hoy, el club ha confirmado la lesión de los dos extremos con la consecuencia directa de que se perderán el duelo cainita a pesar de no tratarse de una dolencia muy grave.

Januzaj y Vargas sufren el mismo problema mismo problema muscular

De este modo, la entidad nervionense, a través de su medios oficiales, proporcionó un parte médico en el que se especifica que ambos padecen el mismo problema muscular, más concretamente una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo.

"Adnan Januzaj y Ruben Vargas, que tenían que ser sustituidos en el encuentro de ayer ante el RCD Espanyol, sufren ambos una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo, según informan los servicios médicos del Sevilla FC, quedando pendientes de evolución", comunicó el Sevilla, que, como es habitual, no especifica el tiempo de baja ni se refiere al derbi, si bien los dos futbolistas están descartados para el partido del próximo domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Azpilicueta e Isaac Romero sí apuntan al derbi

Sin duda, estas dos lesiones se tratan de un serio contratiempo para Almeyda, especialmente la de Rubén Vargas, un futbolista clave en su sistema y que marca la diferencia en el ataque nervionense, como indican su tres goles y cuatro asistencias hasta la fecha. Eso sí, contra el Espanyol, el 'Pelado' eligió a Alfon cuando cayó lesionado y respondió con peligro y mucha profundidad. Posiblemente sea el albaceteño el que ocupe el lugar del suizo, si bien Alexis Sánchez está disponible y es otra opción por su versatilidad en la vanguardia.

Estas bajas en el derbi se suman a la segura de Nianzou, todavía con tiempo por delante para regresar a los terrenos de juego tras su enésima lesión. Eso sí, todo apunta a que contará tanto con Azpilicueta como con Isaac Romero, que ya se encuentran en la recta final de su puesta a punto. Dos novedades importantes para apuntalar las dos áreas, caballo de batalla sevillista en el RCDES tadium el pasado lunes contra el Espanyol de Manolo González.