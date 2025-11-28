El Betis abre la previa del derbi y anima a su gente en un día cargado de noticias: Isco, Amrabat, Antony, Lo Celso...

El equipo verdiblanco se ejercitará ante su público en el Estadio de La Cartuja antes de visitar el domingo al Sevilla FC en El Gran Derbi de la jornada 14 de LaLiga EA Sports, pendiente de las pruebas médicas a tres pilares esenciales como son el malagueño, el marroquí y el argentino. Además, hoy también es el día clave para Antony en los juzgados

Y, ahora sí, el Real Betis ya está en 'modo El Gran Derbi', aseguraban los perfiles en redes sociales de la entidad verdiblanca ya bien entrada la madrugada de este viernes; una hora después de acabar el partido de la quinta jornada de la UEFA Europa League con el muy agridulce triunfo ante el FC Utrecht (2-1) y apenas unos minutos antes de anunciar una noticia que corría desde hace días por la ciudad como secreto a voces: el club abrirá este sábado las puertas del Estadio de La Cartuja para que los aficionados puedan animar a sus jugadores antes de visitar en la sobremesa del domingo al Sevilla FC en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para disputar El Gran Derbi. Y, de paso, también para levantar los ánimos de la propia hinchada, congelada por los sobresaltos.

En torno a las 00:30 horas de la madrugada, ya después de que los futbolistas del Real Betis celebrasen la victoria ante el FC Utrecht con su fiel hinchada para dar el pistoletazo de salida al derbi, el club anunciaba que esa última sesión preparatoria antes del choque de máxima rivalidad local se celebrará a partir de las 11:30 horas de este sábado día 29 de noviembre en el que será su hogar mientras duren las obras del Benito Villamarín.

Asimismo, junto con un vídeo de una de las famosas 'Mareas Verdes' para exaltar pasiones y animar los alicaídos ánimos, la publicación especificaba que a lo largo de este viernes ofrecerán una información mucho más concreta y ampliada para saber todo lo que hay que hacer para no perderse este encuentro entre béticos. No será la única noticia importante que se espera a lo largo del día.

Este viernes, el TAD falla el recurso del Betis por Antony y hay pruebas médicas para Isco, Amrabat y Lo Celso

Sin tiempo para el descanso, Manuel Pellegrini dirigirá una primera sesión de trabajo a partir de las 10:30 horas de hoy en la ciudad deportiva, aunque el principal foco de interés estará en la habitual clínica radiológica a la que acuden los jugadores heliopolitanos lesionados. El chileno ya se mostró bastante pesimista ante los efectos del cúlmen de la mala suerte, un fortísimo choque de tibias entre Isco Alarcón y Sofyan Amrabat nada más arrancar el partido de este pasado jueves que dejó contusionados a ambos, forzándoles a pedir el cambio. Al menos, el marroquí salió del campo por su propio pie; mucho peor parado salió el malagueño, que necesitó ayuda para subir los escalones del túnel de vestuarios y recibió siete puntos de sutura además del golpe.

También será sometido hoy a nuevas pruebas médicas Giovani Lo Celso, quien no pudo entrar en la convocatoria ante el FC Utrecht debido a unas molestias musculares que también le obligaron a ser sustituido en el descanso del choque liguero de la semana pasada ante el Girona FC. A falta de confirmación, todo apunta a que el argentino también sufre un daño en el sóleo, la misma dolencia que ha mandando a Héctor Bellerín a una enfermería en la que sigue Pau López.

Por si faltasen focos de atención, para este viernes se espera también el fallo del TAD al tercer recurso presentado por el Betis para intentar librar a Antony dos Santos del partido de sanción que le ha caído por su controvertida expulsión por roja directa que vio en el choque del pasado domingo y que le tiene abatido, como se pudo ver tras el choque contra el Utrecht. Los servicios jurídicos ya han recibido dos sentencias desfavorables, por parte del Comité de Disciplina y del Comité de Apelación. La suspensión cautelar es la última baza para evitar lo que cada minuto se antoja más inevitable.