Alineaciones Torrent - Betis: Alineación posible de Torrent CF y Real Betis en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey

Con el objetivo de seguir pasando rondas midiendo la euforia que deparó El Gran Derbi, los verdiblancos, con bajas muy importantes, a imponer su superioridad en el Ciudad de Valencia

Con la baja por lesión de Manel Busquets, el Torrent CF recibirá al Real Betis en el Ciudad de Valencia. Acostumbrado muy a su pesar a ejercer de casero en territorio ignoto, el cuadro 'taronja' se prepara para disfrutar la experiencia de medirse con un 'gallito' de Primera división como el Real Betis, el que menos pierde de las cinco grandes Ligas (sólo dos derrotas en 20 partidos oficiales), que viene con muchas ausencias, pero también con el 'subidón' de haber ganado El Gran Derbi. No forzará Manuel Pellegrini a los sobrecargados Ez Abde y 'Cucho' Hernández, mientras que vuelven el sancionado Antony Matheus dos Santos y el otrora lastimado Pau López. Siguen en el dique seco Isco Alarcón, Sofyan Amrabat, Giovani Lo Celso y Héctor Bellerín.

El posible once torrentino

Toni Seligrat dará cierta continuidad al equipo que viene de ganar al Castellón B y de empatar sobre la bocina en su exilio de Picassent contra el Andraxt, aunque sin dejar de pensar en la visita del próximo domingo al CD Ibiza, ya que los anfitriones son colistas del Grupo 3 de Segunda RFEF y tiene el despertar allí como prioridad. Con las mayores dimensiones del Ciudad de Valencia como hándicap, se espera que repitan Aitor Arias bajo palos y el goleador Raúl Caballero arriba, dos de sus bastiones. El nuevo míster prefiere el 1-4-2-3-1, aunque tampoco sería desdeñable una línea de cinco atrás, donde parece que Miguel Llambrich se impone a Steven Sibille e Ivi Martínez a Héctor Mejía en los carriles. Diego Martínez, Adam Benrouane y el ex bético Dan Ojoj aspiran a las plazas de centrales. Fer Cano y Armando Corbalán o Adrián Pérez organizarán el juego junto al capitán Adrián Lois, percutiendo Hugo Esteban, Manu Viana y/o Richard Franco por fuera.

El posible once heliopolitano

Aunque volvió Pau López, repetirá bajo palos el portero del torneo, Adrián San Miguel, con Ángel Ortiz y Junior Firpo en los laterales. En el centro de la zaga, Diego Llorente seguro, pudiendo ser su acompañante un Ricardo Rodríguez que apenas actuó ahí como verdiblanco, aunque bastante a menudo con Suiza, si bien es cierto que casi siempre con una línea de cinco. Otra opción sería que repitieran Natan de Souza o Valentín Gómez, aunque se espera a ambos de inicio el sábado contra el Barça. En el doble pivote, Sergi Altimira con un Nelson Deossa que fue el primer cambio en El Gran Derbi sería la combinación más lógica, aunque puede entrar Iván Corralejo. Arriba entrará Cédric Bakambu, mientras que Rodrigo Riquelme estará en la media punta, bien como 'enganche' o en banda izquierda. Pablo García y el 'Chimy' Ávila abrocharían, como en Palma del Río el equipo, pero podría descansar el de Alcosa y entrar José Antonio Morante.

Ficha técnica

Torrent CF: Aitor Arias; Miguel Llambrich, Diego Martínez, Adam, Ivi Martínez; Fer Cano, Armando; Hugo Esteban, Adrián Lois, Manu Viana; y Caballero.

Real Betis: Adrián; Ortiz, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez, Junior; Altimira, Deossa; Pablo García, 'Chimy' Ávila, Rodrigo Riquelme; y Bakambu.

Árbitro: Sánchez Martínez (murciano).

Estadio: Ciutat de Valencia.

Horario y TV: 21:00 (Teledeporte).