Dos ausencias importantes para Pellegrini antes de viajar a Valencia

Cucho Hernández y Abde se marcharon tras la charla de Manuel Pellegrini previa a la sesión; todo esto antes de viajar a Valencia para medirse al Torrent en la Copa del Rey

El Real Betis Balompié afronta una semana ilusionante, con la Copa del Rey en el horizonte más cercano. Todo ello tras la resaca que provocó la victoria en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con un dominio frente al eterno rival que acabó resultando en dos goles de ventaja. Y es que, en el estadio del Sevilla FC, el conjunto bético volvió a vivir una tarde mágica, un hecho que no ocurría desde el año 2018, con la famosa goleada por cinco goles a tres que marcó los derbis anteriores de forma superlativa. Muchas son las noticias positivas que han venido tras este acto, por lo que la entidad verdiblanca ahora afronta dos duelos importantes.

La pasada semana, tanto Isco como Amrabat fueron los protagonistas de la semana, tras caer ambos lesionados en la victoria frente al Utrecht en la fase de liga de la Europa League. Ambos se dieron un baño de masas en La Cartuja antes de jugar El Gran Derbi, con la imagen de Isco en muletas que preocupó a los aficionados verdiblancos. La vuelta de ambos aún depende de su evolución, por lo que no hay un plazo claro para que la ilusión del beticismo vuelva a los terrenos de juego.

En la sesión antes de viajar a Valencia, las dos noticias principales han sido tanto Cucho como Abde, metiéndose ambos a los vestuarios tras la charla dada por Manuel Pellegrini. Esto suele ser normal en este tipo de sesiones, con una alta concentración de partidos donde se debe afrontar la gestión de cargas. Por lo que, previsiblemente, no formarán parte del encuentro frente al Torrent que se disputará en el Ciutat de València. Por el resto, todos siguen estando presentes, por un Antony que ha vuelto a liderar esta sesión con las bajas ya habituales en estos últimos días.

Esa nómina la completan jugadores como Bellerín y Lo Celso, que tuvieron que someterse a pruebas la pasada semana, resultando en lesiones para ambos jugadores, en el sóleo para el primero de ellos. Habrá que ver cómo avanza el proceso de recuperación para estos dos jugadores, que estaban siendo importantes para Manuel Pellegrini, más si cabe con la lesión de Isco que podría darle galones al centrocampista argentino. En el beticismo, tras la victoria en el derbi, la ilusión se ha renovado, algo que quieren aprovechar para dar el estocazo definitivo este próximo sábado en el Estadio de La Cartuja.