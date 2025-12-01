El Betis y su Fundación, a lo suyo: en marcha la Semana de la Discapacidad

Novena edición de una iniciativa que culminará el próximo sábado con el partido de LaLiga ante el Barça, donde personas con deficiencias serán las protagonistas de los prolegómenos

La Fundación Real Betis Balompié pone en marcha por noveno año consecutivo la Semana de la Discapacidad, que comienza hoy y que tendrá como colofón el partido que enfrentará al Real Betis con el FC Barcelona. Un arranque de diciembre en el que se pretende impulsar la inclusión de las personas con diversidad funcional en los días de partido y en la vida en general. En el encuentro del próximo sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas, los jugadores del primer equipo saltarán al césped acompañados de niños con discapacidad. Además, durante la previa será la presentación ante los aficionados del Real Betis Genuine, Real Betis - ONCE y el equipo de fútbol para amputados.

Otro de los momentos más especiales de la jornada será el del himno, interpretado en el centro del césped por personas con diferentes deficiencias: jugadores de los equipos mencionados y ciegos; personas con Síndrome de Down y personas sordomudas. Mientras tanto, entre los niños-bandera habrá muchos de ellos con diversidad funcional. El espectáculo de la previa estará protagonizado por la Compañía Flamenco Inclusivo José Galán y las zonas aledañas al Estadio de La Cartuja estarán amenizadas por usuarios de la Fundación Nuestra Señora del Rocío de Triana.

Dorsales en pictogramas

El once inicial del Real Betis saltará al césped con la camiseta de la primera equipación y el dorsal en pictogramas, que sirven para facilitar la comunicación, mejorar la accesibilidad cognitiva y ayudar a personas con discapacidades, como la intelectual o el autismo, a comprender su entorno, anticipar actividades, seguir instrucciones y comunicarse de manera más efectiva.

Más acciones durante la semana

Durante los días anteriores al choque contra el cuadro culé, además de darle especial visibilidad al colectivo de las personas con discapacidad, los equipos de amputados, ciegos y Genuine realizarán un entrenamiento conjunto con el primer equipo y con el Real Betis Féminas, la Fundación TAS visitará el Estadio La Cartuja y se realizará el primer 'Del Cole al Betis' de la temporada, que será protagonizado por los equipos de fútbol para personas con discapacidad de la Fundación RBB.

El Real Betis Balompié realiza esta Semana de la Discapacidad desde hace nueve temporadas en torno al Día Internacional de la Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre. En anteriores ediciones, el club verdiblanco estrenó proyectos como la Sala Sensorial o 'El partido más inclusivo del mundo', encuentro en el que logró batir el récord mundial de aficionados con diversidad funcional en las gradas durante una contienda oficial, alcanzando los 1.740.

Departamento de discapacidad y accesibilidad del Real Betis

El club verdiblanco sigue trabajando para la mejora de la experiencia de sus aficionados los días de partido. De esta manera, la entidad cuenta con un cuerpo de voluntarios específico que se encarga de realizar el servicio 'Te acompañamos a tu asiento', que consiste en ayudar a acceder a su localidad a las personas con discapacidad o dificultades de movilidad. También, se ha puesto a disposición de sus aficionados los días de partido unos paquetes sensoriales para las personas con TEA, convirtiéndose en el primer equipo de LaLiga en poner en marcha esta iniciativa.