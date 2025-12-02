El no tan silencioso despertar de Nelson Deossa

Con la difícil tarea de suplir a ratos a Amrabat y a ratos a Isco, el colombiano fue el primer cambio de Pellegrini en el derbi, aunque su rendimiento estuvo a la altura

Segunda titularidad de Nelson Deossa en LaLiga y cuarta de su aventura en el Real Betis, pues se sobrepuso a sus reiteradas molestias en el tobillo izquierdo y a una doble conjuntivitis para saltar de inicio también en Genk y en casa contra el Utrecht. Con su polivalencia en cierta forma también como bendición y condena, al colombiano le ha tocado ser pivote, mediapunta e interior acostado a una banda. No hay problema con eso, sino más bien cuando trata de ser todas las cosas a la vez y no le da el físico todavía. En El Gran Derbi, primera gran prueba de fuego para el de Marmato, tuvo que ser Sofyan Amrabat e Isco Alarcón según el momento, con la ubicación de Pablo Fornals como gran condicionante, pero, aunque se marchó el primero a la caseta, Manuel Pellegrini no tiene nada que reprocharle.

De hecho, al descanso era el más ganador en verdiblanco, imponiéndose en diez de los once duelos que había encarado, según @LaLigaenDirecto. Como cada perfil especializado considera unas métricas u otras, SofaScore le atribuye un 8/11 en estas lides (3/4 aéreos y 5/7 en suelo). El mejor promedio de su equipo, porque Ez Abde se los llevó 13 veces, pero en 26 intentos, por el 9/15 de Natan de Souza. El bueno de Deossa, que sigue buscando su sitio a las órdenes del 'Ingeniero', completó el regate que intento, triunfó en dos entradas, sólo perdió nueve balones (el quinto que menos) y únicamente realizó una falta, sufriendo/provocando dos.

Para WhoScored, solamente el medio tiempo que actuó frente al Levante UD mereció mejor puntuación (6,84) que ante el Sevilla FC (6,81), mientras que SofaScore le atribuye un 7,2, cuarta mejor nota tras Pablo Fornals, Natan de Souza y Ez Abde. "De a poco se va adaptando. Le ha costado un poco. Se ha resentido de un tobillo que no termina de sanar al cien por cien. Se ha ido acomodando al sistema de juego. Tiene mucha potencia. En el partido de Europa League ya mejoró mucho. Hoy ha estado más que correcto", sentenciaba sobre el segundo fichaje más caro del curso su entrenador.

Un derbi ganado a contraestilo: de cómo ganar con solvencia... perdiendo en casi todos los apartados

Los que califiquen al Real Betis este curso coincidirán en que se trata de un equipo ofensivo, vertical y que gusta de tener el balón. Quinto máximo goleador de LaLiga hasta esta jornada, tercero con mejor promedio de tiros a puerta por partido y sexto con mayor acierto en el pase, ha bajado, eso sí, este curso en posesión, con seis por delante, entre ellos, el Sevilla FC, bien por ser más directo o porque otros como el Elche CF o el Rayo Vallecano han apostado por entrenadores amantes de acaparar la iniciativa. El caso es que los de Manuel Pellegrini se llevaron El Gran Derbi por 0-2, con solvencia y perdonando, aunque sucumbieron en posesión (65%-35%); córners (6-4) y tiros libres (18-12); pases totales (326-143) y exitosos (78%-66%); duelos terrestres ganados (46-39); regates exitosos (13-10). Ganaron, eso sí, en los modernos 'Expected Goals' (0,39-1,17), desempatando los igualados registros de disparos totales (9) o entradas exitosas (8) con el mayor tino entre palos (3-4) o el mejor resultado en despejes (20-41), centros bloqueados (2-3), intercepciones (10-11) o faltas cometidas (14-22).