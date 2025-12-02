Debate aún en Torrent por el estadio: del "no hay que dramatizar" al "palo gordo" por no jugar en el San Gregorio
Mientras el míster, Toni Seligrat, admite que el cambio al Ciudad de Valencia "beneficia al Betis", aunque aboga por que la cita "tiene que ser una fiesta", el capitán Adrián Lois cree que es "una pena" no jugar ante su gente
El entrenador del Torrent CF, Toni Seligrat, restó importancia al hecho de no poder jugar este martes en el Estadio San Gregorio el partido de Copa del Rey ante el Real Betis por el retraso en la finalización de las obras y dio valor a jugar en un gran recinto como el Ciudad de Valencia. "Esto tiene que ser una fiesta y no podemos negativizar el hecho de jugar en un estadio así y con un rival así. No hay que dramatizar, porque esto es fútbol”, señaló el míster 'taronja' en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles ante el conjunto andaluz de la segunda ronda del torneo del K.O. Seligrat, que destacó que el cambio de campo beneficia al Betis, puso el foco en el plano emocional. “A nivel de aptitud, el partido es de dos niveles muy diferentes. Pero tenemos que intentar que la balanza caiga de nuestro lado a nivel actitudinal. Es la grandeza de la Copa, que a veces el pequeño parece más grande”, dijo.
En el plano deportivo, el técnico valenciano analizó la capacidad de adaptación de sus jugadores: “Tenemos que ser fieles a nuestra identidad, pero, si en nuestra categoría (Segunda RFEF) ya nos adaptamos, en esta ocasión ocurre lo mismo. El rival tiene unas características especiales y vamos a intentar que no estén cómodos, con rigor táctico, empuje y corazón”. En declaraciones recogidas por la Agencia Efe, el otrora responsable de la UE Lleida también lanzó un mensaje a su afición: “Este partido es una fiesta y tenemos que ir al Ciutat a disfrutar del campo y, si tenemos alguna opción, que estén con nosotros y nos den este aliento que necesitamos. Nosotros nos vamos a dejar la piel, pero, si el rival nos supera, que nos sigan apoyando, porque no será por falta de ganas; será por la diferencia que existe a nivel deportivo".
La plantilla disiente: "Habría sido muy bonito, pero ya no podemos hacer nada"
El capitán del Torrent, Adrián Lois, aseguró que es "un palo gordo" no poder jugar este miércoles en el San Gregorio del municipio y defendió que el encuentro se debía haber disputado en ese escenario. "El partido más importante del club debería haberse jugado aquí, pero ya no podemos hacer nada. Dentro de los medios que te dan para competir te tienes que centrar en lo que puedes hacer, que es ir al Ciudad de Valencia a jugar con nuestras armas, aunque es una pena, porque habría sido muy bonito”, señaló Lois este martes en la rueda de prensa previa al encuentro: "Habríamos querido jugar con nuestra gente, pero, por unas cosas u otras, tenemos que ir a Orriols. "Si ya era difícil, ahora está un poco más, pero vamos con nuestras armas, ilusión y hambre a intentar hacer un buen partido".
Sobre las opciones locales, recordó otras victorias de equipos de inferior categoría en el torneo copero: "Lo hemos visto en otras ediciones y siempre ha habido sorpresas de este tipo. Tenemos que enfocarnos en los resultados positivos que han conseguido otros conjuntos de menor categoría ante un Primera. Es verdad que en la Liga no estamos atravesando un buen momento de resultados, pero sabemos que hay que hacer un pequeño paréntesis para disfrutar del premio de haber pasado de ronda".