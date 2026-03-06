Una copa de vino, unos pintxos por la Parte Vieja, así celebró Matarazzo su pase a la final: "Pero lo primero que hice fue venir a trabajar"

El técnico de la Real Sociedad ha pasado por rueda de prensa para analizar cómo llegan los jugadores al partido del Metropolitano tras el pase a la final de Copa hace tan solo un par de días: "Estamos muy bien pero un poco cansados"

Casi sin tiempo para degustar la clasificación para la final de la Copa del Rey, la Real Sociedad afronta este sábado un nuevo compromiso liguero precisamente con su rival en la final copera, el Atlético de Madrid. El técnico estadounidense ha dejado claro que toca cambiar el chip aunque sus jugadores llegan al Metropolitano "un poco cansados".

"Estamos muy bien, claro que estamos un poco cansados, jugamos el miércoles y vamos a jugar el sábado, y los días entre medias siempre se dedican a recuperación no sólo física, sino también mental para estar preparados para el partido de mañana. Pero por supuesto estamos muy animados después de un éxito tan magnífico, así que estamos contentos", ha explicado.

La dificultad de preparar este partido tras jugar el miércoles y su carga emocional

"Entiendes dónde estás, pero ya no es el miércoles. Ayer tuvimos tiempo suficiente para disfrutar del día y de la victoria, pero hoy nos centramos por completo en el Atlético de Madrid y tenemos un trabajo que hacer. La Liga es muy importante para nosotros. El partido es importante para demostrar que competimos y que estamos progresando como equipo".

Olvidar la Copa y centrarse en LaLiga

"No hay alternativa a eso. Es muy importante para nosotros. Creo que hemos aprendido que nuestro rendimiento, que bajó contra el Real Madrid en la primera mitad y contra el Oviedo, que eso no es suficiente para competir en LaLiga. El partido contra el Mallorca, la victoria antes de nuestro segundo partido de semifinales, fue muy importante para rendir y para ganar. Creo que ahora eso está muy claro para todos los jugadores. Como he dicho, no hay alternativa a centrarse en La Liga porque es muy importante para nosotros. Queremos ser un mejor equipo dentro de seis semanas, el 18 de abril, de lo que somos hoy. Así que tenemos un trabajo que hacer".

El objetivo es llegar lo mejor posible a la final

"Sí, claro, lo acabo de decir. Queremos mejorar en cada partido, queremos desarrollar cada fase de nuestro juego, no hemos llegado al final. Apenas llevo aquí dos meses y estamos empezando nuestro camino juntos, aún queda mucho por hacer y estamos enfocados en eso".

Habrá rotaciones este sábado

"Ya veremos, depende de los jugadores. También es buen momento para rotar una o dos posiciones. Si alguien ha jugado muchos minutos y existe riesgo de lesión, lo cual no parece el caso, lo tendremos en cuenta. Tenemos muchos jugadores en la plantilla llamando a la puerta y puede ser una buena oportunidad para ellos para crecer".

Qué Atlético de Madrid espera

"Es un partido muy difícil, un equipo muy bueno. Es un reto para nosotros, pero no nos asustamos ante los desafíos, los afrontamos, vamos a por todas, y damos lo mejor de nosotros en cada partido para rendir al máximo. Necesitamos intensidad, conexión con nuestro juego, que los jugadores hagan su trabajo en todas las fases, y si los jugadores hacen eso en el partido tendremos una oportunidad. Es un equipo con muchos movimientos, muchas carreras en profundidad, jugadores de alta calidad, un equipo que sabe defender en bloque bajo y también en presión alta. Sin duda será un desafío para nosotros mañana".

El rendimiento de los menos habituales

"Cuando entran necesitamos que hagan su trabajo. Vienen porque los necesitamos, y si juegan 5, 30 o 120 minutos es importante que cumplan con su cometido. Los jugadores que entrenan y no juegan también rinden, lo que eleva nuestro nivel de entrenamiento, lo cual es importante para progresar como equipo, así que todo el mundo está conectado".

Cómo celebró la victoria

"Disfruté de una o dos copas de vino, pero lo primero que hice ayer fue venir a trabajar porque no tengo día libre. Tenemos un partido el sábado y, por supuesto, trabajé ayer y preparé el entrenamiento, el plan de partido, todo. Revisando a todos los jugadores, también tuvimos a muchos jugadores aquí ayer recibiendo tratamiento. Así que hablas con algunos de los jugadores y trabajas. Y por la noche comí un par de pintxos en la Parte Vieja con mi cuerpo técnico, dos copas de vino y luego me fui a dormir temprano, porque volví a trabajar esta mañana temprano".

¿Lo mejor está por llegar"

"Estamos enfocados en el ahora y en mejorar. Tenemos objetivos, visiones, pero si sacamos el máximo provecho del entrenamiento de hoy y del partido de mañana lograremos nuestro objetivo. Poliki, poliki".

Cómo está Kubo

"Bien, va por buen camino. Aún no puedo dar información diferente a la de semanas atrás, pero es posible que si me preguntas la semana que viene pueda dar un plazo más preciso sobre su regreso. No debería tardar mucho".