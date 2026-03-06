Simeone responde a las críticas pese a alcanzar la final de Copa del Rey: "Seguimos nuestro camino y nada nos altera"

El técnico del Atlético de Madrid recalca que fue "una gran alegría" lograr el pase ante el Barcelona, pese al sufrimiento", y cree que el encuentro de este sábado en LaLiga frente a la Real Sociedad será "diferente" al del 18 de abril en La Cartuja

Tras alcanzar 13 años después la final de la Copa del Rey, aunque tuvo que sufrir de lo lindo en la vuelta de semifinales ante el Barcelona, el Atlético de Madrid retoma este sábado LaLiga con un anticipo del duelo que tendrá lugar el 18 de abril en la Cartuja. Llega al Metropolitano una Real Sociedad que buscará privar a los rojiblancos de levantar un título cinco años después. Pero el técnico colchonero, Diego Simeone, no cree que el ensayo liguero tenga comparación con lo que se vivirá en Sevilla.

Noticias Relacionadas Rueda de prensa: Así celebró Matarazzo su pase a la final: "Pero lo primero que hice fue venir a trabajar"

El ensayo liguero ante la Real Sociedad

“No creo que variemos demasiado en la forma. Sí llegamos de parecida manera en los esfuerzos de Copa. El partido de la final será diferente, es una final. Desde que llegó su nuevo entrenador lo está haciendo muy bien. Me imagino un equipo competitivo, con gente joven, que lo está haciendo bien. Desde que llegó su entrenador, el equipo ha cambiado y solo han perdido un partido”, insistió, elogiando de ese modo la resurrección obrada por Pellegrino Matarazzo en el conjunto donostiarra.

Además, el 'Cholo' no quiso responder a las críticas contra el equipo y su figura pese a lograr el pase ante el conjunto azulgrana, que a punto estuvo de forzar la prórroga en el Camp Nou pese al 4-0 de la ida. "Soy respetuoso con todas las opiniones, pero nosotros seguimos nuestro camino y nada nos altera. Fue una gran alegría, un gran paso hacia el objetivo que tenemos", recalcó.

Del protagonismo de Hancko al rol secundario de Giménez

Por otro lado, Simeone se refirió a varios nombres propios de su plantilla como el de Dávid Hancko, que se ha convertido en un pilar de la zaga en su primera campaña en el Atlético de Madrid. “Ha llegada como lo imaginábamos. La temporada pasada ya pensamos en él y no oudo ser. Tuvo paciencia para jugar como central o lateral. Le da al equipo cosas que necesitamos. Tiene una gran responsabilidad en lo que hace, está compitiendo muy bien y tiene una humidad increíble”, destacó del eslovaco, refiriéndose también al caso concreto de Giménez.

El defensor uruguayo ha perdido protagonismo y podría hacer las maletas a a final de curso. Pero el argentino lo sigue considerando una pieza importante. "Lo comento desde hace bastante, necesitamos de todos. Cuando se acerca el final de temporada y tenemos la suerte de competir, aún es más grande la importancia de todos en la plantilla. No voy a variar ese pensamiento”, apuntó.

La situación de Barrios y Julio Díaz

Siguiendo el plan trazado con Pablo Barrios, además, el preparador rojiblanco admitió que podría reaparecer frente al Tottenham en la ida de los octavos de la Champions. “Por lo que com,enan los médicos, es posible que para el martes esté disponible, el domingo podrá entrenar con el grupo. Ojalá que lo que digo pueda ser así”", avanzó, elogiando también por otro lado al canterano Julio Díaz: "No hay que apurarse. Hizo un buen debut, tiene ilusión, ganas de crecer, de trabajar... Esperemos que siga ayudándonos, de lo contrario seguirá jugando en el B”.

Tajante con Griezmann

De lo que no quiso hablar Simeone, en cambio, fue del futuro de Antoine Griezmann, que tras alcanzar la final de la Copa del Rey podría haber aplazado su decisión de marcharse a la MLS de Estados Unidos, aunque Orlando City quería llevárselo en este mismo mes de marzo. "Real Sociedad”, fue la respuesta del 'Cholo' cuando le cuestionaron por el francés, demostrando dónde tiene sus cinco sentidos puestos.