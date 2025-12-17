Oyarzabal, como última opción de la Real Sociedad: "Si hubiese habido prórroga, habría jugado"

El entrenador en funciones de la Real Sociedad, Ansotegi, declaró tras el choque de la Copa del rey que estuvo cerca de alinear a Oyarzabal. El internacional español llegaba al partido con molestias y sin haberse recuperado al 100%, por lo que, en caso de haber jugado, la Real Sociedad hubiese asumido un riesgo extra para pasar de ronda

La Real Sociedad, con fatiga, pasó a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Un gol de Pablo Marín en el minuto 96 decantó la eliminatoria a favor de los donostiarras que llegaban a la cita copera con Ansotegi al mando, sustituyendo a Sergio Francisco. La situación del equipo vasco era límite y así se reflejó en el banquillo 'txuri-urdin' donde estaba presente Oyarzabal, con el peto de suplente. El capitán blanquiazul sigue acarreando molestias y, aun así, Ansotegi lo convocó. La presión era tal y las sensaciones tan mala que, aún tocado, Ansotegi se planteó sacar a Oyarzabal al campo como última opción de la Real Sociedad. "Si hubiese habido prórroga, habría jugado", destacó el técnico de la Real Sociedad.

Ansotegi estuvo a punto de alinear a Oyarzabal como último recurso de la Real Sociedad

Con el marcador empatado y la prórroga a la vuelta de la esquina, Ansotegi miró al banquillo y vio a Oyarzabal. El futbolista fue convocado en lugar de Umar Sadiq, a pesar de arrastrar molestias por la lesión que lo ha mantenido un mes alejado de los terreno de juego. los médicos avisaron al técnico vasco de que fuera muy prudente con Oyarzabal, ya que el capitán estaba para "15 minutos". "Mikel es nuestro capitán, nuestro ‘10’, es el líder del equipo y era muy importante que estuviese. Hablamos con los servicios médicos y nos dijeron que podía aportar unos 15 minutos buenos, pero con el empate del Eldense, si lo sacábamos, igual tenía que jugar 30 minutos más y ponerlo en una situación no muy segura", comenzaba diciendo Ansotegi. "Decidimos aguantarle calentando. Él quiere empujar, jugar, se siente bien y, si hubiese habido prórroga, habría jugado. Desde mañana empezará a entrenar con el equipo y ojalá lo tengamos para el sábado", asegura el entrenador vasco.

Oyarzabal, en el top 100 de mejores futbolista del mundo

Por suerte para la Real Sociedad no hizo falta poner en riesgo la integridad física de Oyarzabal. La importancia del capitán vasco es tal para la Real Sociedad que su labor traspasa fronteras consolidándose entre los 100 mejores jugadores del mundo para The Guardian. Como contamos en ESTADIO Deportivo, Oyarzabal aparece en la lista publicada por el prestigiosos medio y ostenta el puesto número 81, por delante de jugadores como Rafael Leao o Manuel Neuer. En la lista participan periodistas, exfutbolistas y entrenadores del mundo del fútbol que no han dudado en hacerle un hueco al futbolista de la Real Sociedad, el único de la lista, entre los nombres más relevantes del panorama futbolístico.