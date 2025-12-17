La Real Sociedad acierta con Pablo Marín, que vive su primera gran noche

La entrada de Pablo Marín cambió el destino de la Real Sociedad en la Copa del Rey con un gol en el último minuto. En una planificación llena de errores, subir al riojano al primer equipo fue uno de los pocos aciertos que se apunta la directiva vasca, que respira aliviada tras el pase a la siguiente ronda en la competición copera

La eliminación de la Real Sociedad de la Copa del Rey fue, durante todo el partido, un temor para el técnico en funciones, Ansotegi, y para gran parte de la directiva donostiarra que veía como la crisis 'txuri-urdin' podía ir a más. La destitución de Sergio Francisco por los malos resultados era la cara visible de un proyecto fallido que desde el club intentarán resucitar tras las navidades. Ansotegi salvó los muebles como pudo y cumplió el primer reto de los dos expuestos por el equipo directivo de Joakin Aperribay. La victoria de los vascos se debe, en gran parte, a Pablo Marín que, sobre la bocina, anotó el gol de la victoria para pesadumbre del Eldense. El joven canterano, que este verano pasó a formar parte del primer equipo, vivió en Elda su primera gran noche como 'txuri-urdin' confirmando así el acierto de la Real Sociedad a principio de campaña.

Pablo Marín celebra su gol en el último minuto ante el Eldense en la Copa del Rey. @RealSociedad

Pablo Marín no decepciona a Ansotegi

Con el 1-1 en el marcador y todo abocado a la prórroga, Ansotegi miraba al banquillo en busca de gestionar los minutos de la media hora más que echaría la Real Sociedad en el Estadio Nuevo Pepico Amat. Al entrenador donostiarra incluso se le pasó por la cabeza la idea de alinear a Oyarzabal, que sigue renqueante de su lesión y que aún no ha vuelto a los entrenamientos, pero estaba presente en la convocatoria. Con el equipo repleto de estrellas, como Kubo, la Real Sociedad no era capaz de hacerse con el partido y estaba sometida ante un Eldense que se creció con el paso de los minutos. En el minuto 84, Pablo Marín ingresó en el terreno de juego para en el 96 ser el héroe del plantel vasco. Guedes cabalgó al contrataque y con un sutil toque habilitó al riojano que, delante del guardameta, no perdonó. La euforia se desató en el banquillo de la Real Sociedad y la tensión desapareció.

La Real Sociedad acierta subiendo a Pablo Marín al primer equipo

Con su gol, Pablo Marín da una vida extra a la Real Sociedad en la Copa del Rey y salva los muebles de una directiva muy tocada que sigue trabajando en el sustituto de Sergio Francisco. Los errores a lo largo de la temporada con la planificación y los fichajes han condicionado y protagonizado la campaña del conjunto vasco, mientras que el acierto de subir al primer equipo a Pablo Marín ha quedado reflejado en la primera gran noche del riojano en la Real Sociedad, a la espera de un técnico que siga depositando confianza en su juego para crecer y hacerse un nombre en la entidad donostiarra. Con Sergio Francisco, el mediapunta había perdido el protagonismo que tuvo al comienzo de temporada y tan solo sumó 26 minutos jugados en los últimos 3 partidos de LaLiga, todos ante el Girona.