Oyarzabal llama la atención y es reconocido en el fútbol europeo

'The Guardian' reconoce a Mikel Oyarzabal, futbolista y capitán de la Real Sociedad, como uno de los mejores 100 futbolistas del panorama futbolístico

La Real Sociedad vive, actualmente, una situación de crispación tras los malos resultados cosechados y la destitución de Sergio Francisco. El cuadro donostiarra ve como el nuevo proyecto, tras el adiós de Imanol Alguacil, se desmorona y urge tapar la herida para evitar un desangramiento que puede ser irremediable con el paso del tiempo. Ansotegi se ha hecho cargo del equipo mientras que los dirigentes buscan el sustituto de Sergio Francisco. Todo parece salir mal en la Real Sociedad que desconecta, un momento, de la realidad del club para celebrar que Mikel Oyarzabal, reconocido por The Guardian, está entre los 100 mejores futbolistas del planeta.

Oyarzabal aparece en la lista de los 100 mejores futbolistas del año de The Guardian

Oyarzabal llama la atención en el fútbol europeo y en Europa se valora el trabajo realizado por el capitán de la Real Sociedad. Así lo ha recogido The Guardian que ha publicado una lista con los 100 mejores jugadores del mundo, en la que se encuentra Oyarzabal. El vasco ostenta el puesto número 81, por delante de jugadores como Rafael Leao o Manuel Neuer. En la lista participan periodistas, exfutbolistas y entrenadores del mundo del fútbol que no han dudado en hacerle un hueco al futbolista de la Real Sociedad, el único de la lista, entre los nombres más relevantes del panorama futbolístico. Además de Oyarzabal, ex 'txuri-urdines' como Mikel Merino y Griezmann también figuran entre los elegidos por el prestigioso medio inglés.

Oyarzabal, insustituible en la Real Sociedad que se aferra a su capitán en esta nueva etapa

Y es que para la Real Sociedad, la figura de Oyarzabal va más allá de lo que aporta dentro del terreno de juego. El atacante es una figura influyente en el club, tanto es así que hasta Ansotegi, que acaba de ascender al primer equipo, ha convocado al de Eibar para el choque ante el Eldense de la Copa del Rey, a pesar de que está lesionado y no jugará. El capitán del cuadro vasco está presente para hacer grupo tras la destitución de Sergio Francisco y echar una mano a Ansotegi para liderar el vestuario. "Conocía a muchos jugadores, por lo que ha sido muy fácil el inicio. Ellos son los protagonistas, y tienen que demostrar su mejor rendimiento para sacar esto adelante", ha asegurado Ansotegi en la rueda de prensa previa al choque copero ante el combinado alicantino.