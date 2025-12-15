Oyarzabal por Umar Sadiq: la primera decisión de Ansotegi en la Real Sociedad

En la primera convocatoria de Ansotegi como entrenador de la Real Sociedad, el vasco deja en tierra a Umar Sadiq y llama a Oyarzabal para el partido de la Copa del Rey ante el Eldense

La destitución de Sergio Francisco como técnico de la Real Sociedad ha provocado que Ion Ansotegi, entrenador del filial, se haga cargo del primer equipo durante una semana hasta el parón de navidad. La Real Sociedad, mientras tanto, peina el mercado de técnicos en busca de un entrenador que continúe y levante el proyecto que inició la directiva vasca en julio con el adiós de Imanol Alguacil. Ansotegi se hará cargo del equipo para los duelos ante el Eldense y frente al Levante. Para el primer choque, el técnico vasco se ha cargado a Umar Sadiq que no va convocado con el resto de sus compañeros para disputar la Copa del Rey. En la convocatoria si está Oyarzabal.

En la lista de convocados de Ansotegi para medirse al Eldense, el técnico vasco ha dejado en tierra a Umar Sadiq y a Odriozola y ha llamado a Oyarzabal, que sigue lesionado. El capitán del cuadro vasco apunta a estar presente para hacer grupo tras la destitución de Sergio Francisco y echar una mano a Ansotegi para liderar el vestuario.

La ausencia del nigeriano es llamativa ya que venía jugando los últimos partidos de la mano del anterior técnico. Ansotegi no ha dudado con el africano y se gana el aplauso de una grada que ha silbado en más de una ocasión esta temporada a Umar Sadiq. Karrikaburu gana fuerza para ser el '9' de Ansotegi de cara al partido copero esperando encontrar en estos dos partidos la confianza que no tuvo con Sergio Francisco.

En la rueda de prensa previa al choque, el nuevo técnico interino de la Real Sociedad ha admitido que dirigir al primer equipo supone "una oportunidad" y ha dicho que ve "con ganas" al conjunto guipuzcoano. "Conocía a muchos jugadores, por lo que ha sido muy fácil el inicio. Ellos son los protagonistas, y tienen que demostrar su mejor rendimiento para sacar esto adelante", ha asegurado el de Berriatua. Antes de empezar con las preguntas, Ansotegi ha querido mandar sendos abrazos a Sergio Francisco y a Iosu Rivas, segundo de Sergio: "Llevaban muchos años en el club y les quiero mandar un abrazo a los dos", ha recalcado. Tal y como informó el domingo el club, Ansotegi únicamente estará para el partido en Elda y ante el Levante: "El mensaje del club fue muy claro, por lo que estaré solo esta semana", ha señalado. "Tengo que ver qué decir a los jugadores; son pocos días y tengo que darles dos o tres mensajes claros para ganar estos dos partidos", ha subrayado.