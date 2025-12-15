Matarazzo, Motta, García Pimienta... la Real Sociedad se topa con alguna que otra barrera a superar para fichar a su nuevo entrenador

El club txuri-urdin se encuentra negociando con varios candidatos para sustituir a un Sergio Francisco que ha sido despedido por los malos resultados en este inicio de temporada. Pellegrino Matarazzo gana enteros debido a las dificultades que existen con Motta. García Pimienta es una alternativa

La Real Sociedad está en busca activa de un nuevo entrenador después de que haya despedido a Sergio Francisco por los malos resultados en LaLiga en este inicio de temporada. Ion Ansotegi dirigirá al primer equipo hasta el parón de Navidad lo cual permite que la dirección deportiva del club txuri-urdin tener tiempo para fichar a un técnico que encaje en lo que busca y que relance el proyecto deportivo. La Real Sociedad está tanteando a varios entrenadores que están en paro, destacando los nombres de Pellegrino Matarazzo, Thiago Motta, Marco Rose o Xavi García Pimienta pero se está encontrando con algunos problemas.

A la Real Sociedad le gusta Motta pero su fichaje no es fácil

Uno de los entrenadores que más gusta para sustituir a Sergio Francisco es Thiago Motta. Después de no triunfar en la Juventus, el italo-brasileño está esperando un proyecto que le agrade. La Real Sociedad lo ha sondeado, pero se ha encontrado con un problema: las exigencias económicas del técnico. Esto no significa que Thiago Motta esté descartado, pero sí que está muy difícil lo que hace que la Real Sociedad esté sondeando a otros técnicos.

Otro de los que tiene muchas opciones de ser el nuevo entrenador de la Real Sociedad es Pellegrini Matarazzo. El de Estados Unidos ya estuvo a punto de llegar al club txuri-urdin hace unas semanas, pero la reacción del equipo en el mes de noviembre abortó la operación. Ahora, la dirección deportiva de la Real Sociedad, liderada por Erik Bretos, tiene que llegar a un acuerdo con un técnico que tiene un buen cartel por su buen hacer en la Bundesliga de Alemania.

Con esta tesitura, otro de los nombres que está sobre la mesa y que conoce bien LaLiga al ser español es Xavi García Pimienta. El ex del Sevilla FC y de la UD Las Palmas está presente como alternativa a los nombres que más gustan en la Real Sociedad. El club txuri-urdin mantiene una conversación fluida y continua con el catalán quien está abierto a hacerse cargo de un equipo atractivo y lleno de buenos jugadores que se pueden adaptar perfectamente a su fútbol vistoso.

Otro de los entrenadores que más gusta es Marco Rose, ya que en la Real Sociedad gusta mucho el trabajo con la cantera que ha hecho el alemán en otros clubes.

La única realidad es que la Real Sociedad busca entrenador y que debe cerrarse su llegada en los próximos días para que el nuevo técnico esté al frente del primer equipo en el primer partido de LaLiga del año que es contra el Atlético de Madrid.